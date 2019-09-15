Министр юстиции Франции выступила за предоставление Сноудену убежища

Министр юстиции Франции Николь Беллубе выступила за предоставление убежища бывшему аналитику Агентства национальной безопасности (АНБ) и Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Эдварду Сноудену. Ранее экс-агент рассказал, что запрашивал убежище у Франции еще в 2013 году.

«Я лично за предоставление политического убежища Эдварду Сноудену»,— сказала министр в эфире радиостанции RTL. По ее словам, Франции «следует быть верной ее сильным принципам» в сфере миграции и в обязательном порядке предоставлять убежище тем, кто обращается с такой просьбой.

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Несколькими днями ранее другая французская радиостанция France Inter обнародовала выдержки из эксклюзивного интервью с бывшим сотрудником американских спецслужб. Так, господин Сноуден рассказал, что запрашивал убежище у Франции в 2013 году в президентство Франсуа Олланда, но не получил его. Экс-агент добавил, что хотел бы, чтобы «теперь президент Франции Эмманюэль Макрон предоставил ему такое право».

Напомним, в 2013 году Эдвард Сноуден предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальной прослушке переговоров зарубежных лидеров. После огласки секретной информации бывший агент уехал из США, запросив сразу у нескольких стран убежище, в том числе у России. 1 августа 2014 года он получил российский вид на жительство на три года, который позднее был продлен на такой же срок. В США господин Сноуден обвиняется в шпионаже и ему грозит длительный тюремный срок.

О документальном фильме об агенте, представленном в Москве, — в материале “Ъ” «“США заперли меня в стране, с которой у них, мягко говоря, не лучшие отношения”».