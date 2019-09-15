Сноуден заявил о желании получить убежище во Франции

Бывший аналитик Агентства национальной безопасности (АНБ) и Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Эдвард Сноуден сообщил, что попросил убежище во Франции еще в 2013 году, и хотел бы, чтобы французский президент Эмманюэль Макрон его предоставил.

«Я попросил убежище во Франции в 2013 году при президенте Франсуа Олланде. Конечно, я очень бы хотел, чтобы господин Макрон предоставил мне право на убежище»,— сказал господин Сноуден в интервью радиостанции France Inter. Он также отметил, что « единственное место, где американский информатор может говорить — не в Европе, а в России».

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Интервью выходит в преддверии выхода его книги «Личное дело» примерно в двадцати странах. Накануне Эдвард Сноуден в интервью газете The Guardian признался, что два года назад женился в одном из российских загсов на своей давней подруге — американке Линдсей Миллс.

Напомним, в 2013 году Эдвард Сноуден предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальной прослушке переговоров зарубежных лидеров. После огласки секретной информации бывший агент уехал из США, запросив сразу у нескольких стран убежище, в том числе у России. 1 августа 2014 года он получил российский вид на жительство на три года, который позднее был продлен на такой же срок. В США господин Сноуден обвиняется в шпионаже и ему грозит длительный тюремный срок.

О документальном фильме об агенте, представленном в Москве, — в материале “Ъ” «“США заперли меня в стране, с которой у них, мягко говоря, не лучшие отношения”».