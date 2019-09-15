СМИ: голливудские актеры зарабатывают больше актрис на $1 млн

Группа экономистов из Университета Хаддерсфилада, Висконсинского университета и Университета Ланкастера подсчитала, что голливудские актеры зарабатывают за один фильм на $1,1 млн больше актрис c аналогичным опытом, сообщает The Guardian со ссылкой на исследование. Разница в зарплатах актеров и актрис при этом увеличивается с возрастом.

Экономисты проанализировали заработную плату 236 человек, которые снялись в 1343 фильмах (с 1980 по 2015 год). Разрыв был обнаружен во всех жанрах, даже в таком, как романтическая комедия.

По мнению одного из экономистов, Софии Искуэрдо Санчес, обнаруженный разрыв «вполне репрезентативный». Она пояснила, что с 1980 по 2015 год ситуация практически не изменилась, и признаков улучшения не видно.

«Мы ожидали, что обнаружим разрыв, поскольку многие актрисы поднимают этот вопрос. Однако мы были удивлены тем, насколько он большой, особенно если говорить об актрисах такого высокого уровня, как Мерил Стрип»,— рассказала госпожа Санчес.

При анализе учитывались данные ресурсов IMDb и Box Office Mojo, которые отслеживают информацию о кассовых сборах и содержат информацию о фильмах.

Согласно последнему рейтингу Forbes, в 2019 году самым высокооплачиваемым актером мира стал американец Дуэйн Джонсон. За год он заработал $89,4 млн (с 1 июня 2018 года по 1 июня 2019). Самой высокооплачиваемой актрисой стала Скарлетт Йоханссон ($56 млн).