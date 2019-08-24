Скарлетт Йоханссон снова возглавила список самых богатых актрис

Американская актриса Скарлет Йоханссон второй раз стала самой высокооплачиваемой актрисой в мире, согласно ежегодному рейтингу журнала Forbes. Сумма ее дохода за 2019 год составила $56 млн — это на $15,5 млн больше, чем она заработала в 2018 году, в основном благодаря успеху фильма «Мстители: Финал», где она сыграла одну из главных ролей.

При этом в общем списке актеров и актрис она занимает только восьмую строчку. Первое место по версии журнала Forbes занял Дуэйн Джонсон. Среди актрис в топ-10 в этом году не попала Анджелина Джоли (2-е место в 2018 году), Джулия Робертс, Кейт Бланшетт и Дженнифер Лоуренс.

Топ-10 самых высокооплачиваемых актрис:

Скарлетт Йоханссон ($56 млн) София Вергара ($44,1 млн) Риз Уизерспун ($35 млн) Николь Кидман ($34 млн) Дженнифер Энистон ($28 млн) Кейли Куоко ($25 млн) Элизабет Мосс ($24 млн) Марго Робби ($23,5 млн) Шарлиз Терон ($23 млн) Эллен Помпео ($22 млн)

При расчетах Forbes учитывал данные за период с 1 июня 2018 года по 1 июня 2019-го. Информация получена из сервисов Nielsen, ComScore, Box Office Mojo и IMDB, а также интервью с инсайдерами отрасли.