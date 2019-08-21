Дуэйн Джонсон возглавил список самых богатых актеров

Дуэйн Джонсон занял первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых актеров мира по версии журнала Forbes. За год он заработал $89,4 млн, больше четверти этой суммы ($23,5 млн) было выплачено господину Дуэйну за роль в фильме «Джуманджи: Новый уровень».

Вторую строчку занял Крис Хемсворт с $76,4 млн. На третьем месте находится Роберт Дауни-младший ($66 млн). Оба актера получили существенные суммы в качестве гонораров за роли в фильме «Мстители: Финал», собравшем в прокате $2,796 млрд.

На четвертой и пятой строчках находятся Акшай Кумар с $65 млн и Джеки Чан, заработавший $58 млн.

При расчетах Forbes учитывал данные за период с 1 июня 2018 года по 1 июня 2019-го. Информация получена из сервисов Nielsen, ComScore, Box Office Mojo и IMDB, а также интервью с инсайдерами отрасли.