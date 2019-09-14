Эдвард Сноуден рассказал о тайной женитьбе в России

Бывший аналитик Агентства национальной безопасности (АНБ) и Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Эдвард Сноуден два года назад женился в одном из российских загсов на своей давней подруге — американке Линдсей Миллс. Об этом сообщил бывший агент газете The Guardian в преддверии выхода его книги «Личное дело». Мировая премьера книги Эдварда Сноудена состоится 17 сентября, в России она поступит в продажу в начале ноября.

Кто такой Эдвард Сноуден Читать далее

В интервью британской газете бывший агент американских спецслужб рассказал, что с госпожой Миллс, с которой он встречался до того, как покинул США, и которая переехала к нему в Россию, они поженились в 2017 году. По его словам, она не знала ни о его планах раскрыть методы работы АНБ, ни о его намерении незамедлительно уехать из США. Поэтому, когда Линдсей Миллс приехала к нему в Москву, он был готов получить пощечину.

«А чего бы вы ждали, если бы вы сбежали от своей (гражданской.— “Ъ”) жены, а она увидела вас в новостях по телевизору, и выяснилось бы, что вы в розыске и не можете вернуться домой? И вот через много месяцев вы увидели ее вновь. Чего бы вы на моем месте ожидали?»,— сказал бывший агент.

Напомним, в 2013 году Эдвард Сноуден предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальной прослушке переговоров зарубежных лидеров. После огласки секретной информации бывший агент уехал из США, запросив сразу у нескольких стран убежище, в том числе у России. 1 августа 2014 года он получил российский вид на жительство на три года, который позднее был продлен на такой же срок. В США господин Сноуден обвиняется в шпионаже и ему грозит длительный тюремный срок.

О документальном фильме об агенте, представленном в Москве, — в материале “Ъ” «“США заперли меня в стране, с которой у них, мягко говоря, не лучшие отношения”».