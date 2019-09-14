Число пострадавших в ДТП под Ярославлем возросло до 28

Число пострадавших в аварии с участием автобуса ПАЗ и грузовика около деревни Заячий Холм в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области увеличилось до 28 человек, сообщила пресс-служба управления МВД по региону. По данным регионального департамента здравоохранения, известно о девяти погибших. МВД сообщает о семи жертвах.

«В результате ДТП 7 человек погибли и 28 пострадали. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, МЧС, бригады скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС). Двое пострадавших находятся в реанимации, всего в автобусе находилось 35 человек.

Автобус, предположительно, не был оборудован ремнями безопасности, добавили в МВД. Опознаны двое погибших — водитель грузовика Калиш Анатолий Григорьевич 1961 года рождения и управлявший автобусом Пойков Сергей Николаевич 1960 года рождения.

Ситуация находится на контроле Министерства здравоохранения. «В данный момент об эвакуации пострадавших в федеральные медучреждения речь не идет, региональный Минздрав справляется собственными силами. Федеральное ведомство продолжает контролировать ситуацию»,— указали в ведомстве.

Пассажирский автобус столкнулся с фурой на 20-м километре дороги Ярославль—Заячий холм—Иваново около 11:00. Причиной аварии стал выезд грузовика выехал на встречную полосу. МВД возбудило уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).