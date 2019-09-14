РПЦ приняла в свою юрисдикцию архиепископа Западноевропейского экзархата

Русская православная церковь (РПЦ) рассмотрела обращение архиепископа Хариопольского Иоанна (Реннето), возглавляющего Архиепископию западноевропейских приходов русской традиции, к патриарху Кириллу о вступлении в каноническое единство с РПЦ, говорится в сообщении московского патриархата (МП). РПЦ приняла архиепископа в юрисдикцию РПЦ МП с титулом «Дубнинский».

Также в юрисдикцию РПЦ МП были приняты желающие последовать за архиепископом клирики и приходы. «В ближайшее время состоится собрание представителей этих приходов, которые направят Святейшему Патриарху и Священному Синоду свои предложения относительно канонической формы их организации»,— отмечено в сообщении.

Ранее Генеральная ассамблея Архиепископии русских церквей в Западной Европе (экзархат русских церквей) поддержала присоединение к Русской православной церкви (РПЦ). Переход в РПЦ потребует дальнейших консультаций, поскольку для принятия окончательного решения не хватило уставного большинства голосов.

Экзархат в современном православии и католицизме восточных обрядов — особая административно-территориальная единица, находящаяся в другой стране. В 1971 году Западноевропейский экзархат приходов русской традиции был преобразован в Архиепископию православных русских церквей в Западной Европе. С 2016 года ее возглавляет архиепископ Хариопольский Иоанн.

В ноябре 2018 года Синод Константинопольской церкви принял решение об упразднении Архиепископии русских церквей в Западной Европе. Экзархат отказался выполнять это решение. Представитель патриарха Московского и всея Руси Кирилла заявил, что решение не имеет никакого значения для прихожан Русской православной церкви (РПЦ), а представитель Московского патриархата предложил русским приходам Константинополя в Западной Европе перейти в Московский патриархат.

Напомним, в апреле 2018 года власти Украины решили образовать свою православную церковь.15 декабря в Киеве прошел объединительный cобор православных церквей Украины, на котором избрали главу новой церковной структуры — митрополита Киевского Епифания.

О том, как в России отреагировали на вручение Константинополем томоса новой церковной структуре на Украине, читайте в публикации “Ъ”.