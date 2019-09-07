Русский экзархат в Европе поддержал присоединение к РПЦ

Генеральная ассамблея Архиепископии русских церквей в Западной Европе (экзархат русских церквей) поддержала присоединение к Русской православной церкви (РПЦ). «За» проголосовали 104 (58,1%), «против» — 75 (41,9%) представителей приходов, говорится в сообщении в Facebook.

По словам источника ТАСС в Московской патриархии, переход в РПЦ потребует дальнейших консультаций, поскольку для принятия окончательного решения не хватило уставного большинства голосов.

«При том, что мы видим, что численное большинство проголосовало за переход в Московский Патриархат, устав архиепископии предполагает принятие общего положительного решения при 2/3 проголосовавших за переход, но этого не произошло. Будут проводиться дальнейшие консультации»,— сказал собеседник агентства.

Экзархат в современном православии и католицизме восточных обрядов — особая административно-территориальная единица, находящаяся в другой стране. В 1971 году Западноевропейский экзархат приходов русской традиции был преобразован в Архиепископию православных русских церквей в Западной Европе. С 2016 года ее возглавляет архиепископ Хариопольский Иоанн.

В ноябре 2018 года Синод Константинопольской церкви принял решение об упразднении Архиепископии русских церквей в Западной Европе. Экзархат отказался выполнять это решение. Представитель патриарха Московского и всея Руси Кирилла заявил, что решение не имеет никакого значения для прихожан Русской православной церкви (РПЦ), а представитель Московского патриархата предложил русским приходам Константинополя в Западной Европе перейти в Московский патриархат.

Напомним, в апреле 2018 года власти Украины решили образовать свою православную церковь.15 декабря в Киеве прошел объединительный cобор православных церквей Украины, на котором избрали главу новой церковной структуры — митрополита Киевского Епифания.

О том, как в России отреагировали на вручение Константинополем томоса новой церковной структуре на Украине, читайте в публикации “Ъ”.