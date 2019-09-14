Бывший премьер Великобритании Кэмерон допускает новый референдум по «Брекситу»

Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон считает, что проведение нового референдума по «Брекситу» нельзя исключать, поскольку ситуация зашла в тупик. Он заявил в интервью The Times в связи с предстоящей публикацией своей новой книги, что выход из Евросоюза без сделки был бы «плохим» исходом.

Господин Кэмерон выразил «искреннее сожаление» по поводу того, как развивалась ситуация с «Брекситом». Однако референдум о выходе из ЕС в 2016 году, по его словам, был неизбежным. «Я считаю, особенно в связи с кризисом в еврозоне, что организация менялась на наших глазах, и наше и без того неопределенное положение в нем становилось труднее поддерживать. Пересмотр нашей позиции был моей попыткой решить эту проблему <…> »,— сказал он.

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Напомним, 9 сентября королева Елизавета II одобрила законопроект о невозможности проведения «Брексита» без сделки 31 октября 2019 года. Инициатива, выдвинутая оппозицией, был рассмотрена и принята обеими палатами к 6 сентября.В ответ на действия парламента нынешний премьер-министр Борис Джонсон имел право объявить досрочные парламентские выборы. Он внес на рассмотрение парламента предложение о проведении досрочных выборов 15 октября, однако инициатива была отвергнута дважды.

Европарламент может выступить за перенос сроков «Брексита», если станет ясно, что к намеченному сроку согласовать условия выхода Великобритании из состава ЕС не удастся.

Подробнее — в материале “Ъ” «"Брекситу" оставляют пути к отступлению».