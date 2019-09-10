Британский парламент снова отказал Джонсону в проведении досрочных выборов

Члены палаты общин Великобритании снова отказались от предложения премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона провести в октябре досрочные выборы в парламент, сообщила The Guardian. Работа правительства Великобритании была приостановлена до 14 октября.

За досрочные выборы, которые могли быть проведены 15 октября, проголосовали 293 депутата, против — 46. Однако часть парламента воздержалась. Для одобрения предложения господина Джонсона нужно было набрать 434 голоса, но такого результата достигнуть не удалось.

Правительство уходит на перерыв 14 октября. Досрочные выборы можно будет провести только после конца ноября — до предполагаемой даты выхода Великобритании из ЕС 31 октября. Господин Джонсон заявил, что его правительство не будет просить об отсрочке «Брексита». «Я поеду на саммит 17 октября, и буду делать все, чтобы достичь соглашения»,— сообщил он.

Лидер партии лейбористов Джереми Корбин назвал действующий парламент «позором» и отметил, что приостановка парламента нужна была только для того, чтобы «избежать любых вопросов о том, что делает или не делает» премьер-министр.

Напомним, накануне был одобрен королевой и вступил в силу закон о невозможности проведения «Брексита» без сделки 31 октября 2019 года. Законопроект, выдвинутый оппозицией, был рассмотрен и принят в Палате общин в кратчайшие сроки. В ответ на действия парламента премьер-министр имел право объявить досрочные парламентские выборы.

О перспективах выхода Великобритании из ЕС до конца года читайте в материале “Ъ” «"Брексит" хотят перенести вновь».

О возможных последствиях и обстоятельствах выхода Британии из ЕС читайте в материале “Ъ” «Прощание с империей».