Палата лордов одобрила законопроект об отсрочке «Брексита»

Палата лордов поддержала законопроект об отсрочке «Брексита» без соглашения с Евросоюзом, сообщает Reuters. Он вступит в силу через несколько дней, после одобрения Елизаветой II.

Документ предусматривает, что если Великобритания не заключит соглашение с ЕС до 19 октября, то премьер-министр Борис Джонсон должен будет отложить «Брексит». Сам он выступал против этой инициативы. Господин Джонсон вносил на рассмотрение парламента предложение о проведении досрочных выборов 15 октября, но его отвергли.

Напомним, законопроект, предусматривающий не только пересмотр даты выхода из ЕС, но и блокировку «Брексита» без сделки, был представлен 2 сентября. Господин Джонсон не смог собрать большинство против рассмотрения выдвинутого законопроекта.

О конфликте вокруг переноса «Брексита» читайте в материале “Ъ” «Борис Джонсон в плен не сдается».