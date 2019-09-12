«Брекситу» оставляют пути к отступлению

Европарламент (ЕП) может выступить за перенос сроков «Брексита», если станет ясно, что к текущему дедлайну — 31 октября — согласовать условия выхода Великобритании из состава ЕС не удастся. По словам председателя Европарламента Давида Сассоли, голосование по соответствующей резолюции состоится на следующей неделе. О последствиях выхода Соединенного Королевства из ЕС без соглашения беспокоятся не только европарламентарии, но и британцы. Обнародованный кабинетом министров Бориса Джонсона сценарий возможного развития событий в случае «жесткого» «Брексита» показал, что по обе стороны Ла-Манша на некоторое время после 31 октября может наступить коллапс.

«Это правительство больше не будет откладывать "Брексит"»,— заявил в понедельник премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Между тем в Брюсселе такой вариант теперь не исключают. С инициативой отодвинуть дату «развода» выступили пять из семи фракций Европарламента, включая крупнейшие из них — Европейскую народную партию, Прогрессивный альянс социалистов и демократов, а также «Обновим Европу».

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Как рассказал в четверг председатель ЕП Давид Сассоли, соответствующая резолюция будет рассмотрена на пленарной сессии в Страсбурге на следующей неделе. Говоря о смысле такой инициативы, он отметил: перенос «Брексита» нужен, чтобы «избежать выхода без соглашения». Или же, добавил господин Сассоли, такой шаг понадобится в случае проведения в Великобритании всеобщих досрочных выборов.

Напомним, выход Великобритании из ЕС ранее был перенесен с 29 марта на 31 октября 2019 года. Основной причиной разногласий был и остается бэкстоп — согласованный Лондоном и Брюсселем режим пребывания Северной Ирландии на переходный период в составе Таможенного союза ЕС и единого европейского рынка. Резко против бэкстопа выступает Борис Джонсон. При этом и он, и большинство глав государств и правительств стран ЕС утверждают, что нового переноса сроков «Брексита» быть не должно.

Забеспокоиться европейских парламентариев заставили не только приближающиеся сроки «Брексита», но и обнародованный кабинетом министров кризисный план на случай жесткого сценария.

О плане под кодовым названием «Операция "Овсянка"» (Operation Yellowhammer) впервые стало известно еще в сентябре 2018 года, после опубликованной BBC фотографии документа. Год спустя, уже при Борисе Джонсоне, в кабинете министров заявили, что «не могут подтвердить», остается ли он еще в силе.

Однако в среду под давлением Палаты общин он был опубликован уже официально. Авторы пятистраничного документа предрекают рост цен на продовольствие и топливо, перебои в поставках медикаментов, транспортный коллапс по обе стороны Ла-Манша, а также случаи нарушения общественного порядка по всей Великобритании, что потребует задействовать «значительное количество полицейских». Согласно документу, который датируется началом августа, все это — «разумные допущения при планировании наихудшего варианта» при выходе Великобритании без сделки.

После публикации документа между британскими парламентариями вновь разгорелись дискуссии о будущем страны. Так, консерватор Доминик Грив заявил: он «глубоко обеспокоен» тем, что «безрассудный подход» к проблеме «Брексита» может нанести серьезный урон «как британскому народу, так и Консервативной партии». А вот лидера Партии «Брексита» Найджела Фараджа такой прогноз не испугал. «Большего вздора я в жизни не видел,— заявил он.— Предположение, что если в Дуврском порту возникнет заминка, то полки магазинов с едой опустеют,— это чушь собачья, поскольку у нас в Британии имеется не меньше сотни других портов».

Марина Коваленко