Закон об отсрочке «Брексита» одобрен Елизаветой II и вступил в силу

Законопроект, предусматривающий отсрочку выхода Великобритании из Европейского союза (ЕС) в случае отсутствия соглашения, был одобрен королевой Елизаветой II и вступил в силу, сообщило издание Sky News.
Согласно принятому закону, если 19 октября (через два дня после саммита ЕС) у Великобритании не будет нового соглашения с ЕС, премьер-министр будет обязан попросить Брюссель об очередном переносе срока «Брексита» с 31 октября нынешнего года на 31 января 2020 года.
Также сегодня на заседании нижней палате парламента Великобритании спикер Палаты общин Джон Беркоуо заявил о намерении уйти в отставку. Он готов покинуть свой пост 31 октября или перед досрочными выборами, если депутаты сегодня вечером проголосуют за их проведение.
Законопроект, выдвинутый оппозицией, был принят обеими палатами британского парламента 6 сентября. Такой итог голосования вызвал недовольство премьер-министра Бориса Джонсона, выступающего за скорейший выход из ЕС даже при отсутствии сделки. В ответ на решение парламента премьер-министр принял решение исключить из рядов Консервативной партии 21 депутата, поддержавшего законопроект об отсрочке «Брексита».
О перспективах выхода Великобритании из ЕС до конца года читайте в материале “Ъ” «"Брексит" хотят перенести вновь».
О возмжных последствиях и обстоятельствах выхода Британии из ЕС, читайте в материале “Ъ” «Прощание с империей».
Как проходил и к чему привел референдум о выходе Великобритании из ЕС
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