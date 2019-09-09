Закон об отсрочке «Брексита» одобрен Елизаветой II и вступил в силу

Законопроект, предусматривающий отсрочку выхода Великобритании из Европейского союза (ЕС) в случае отсутствия соглашения, был одобрен королевой Елизаветой II и вступил в силу, сообщило издание Sky News.

Согласно принятому закону, если 19 октября (через два дня после саммита ЕС) у Великобритании не будет нового соглашения с ЕС, премьер-министр будет обязан попросить Брюссель об очередном переносе срока «Брексита» с 31 октября нынешнего года на 31 января 2020 года.

Также сегодня на заседании нижней палате парламента Великобритании спикер Палаты общин Джон Беркоуо заявил о намерении уйти в отставку. Он готов покинуть свой пост 31 октября или перед досрочными выборами, если депутаты сегодня вечером проголосуют за их проведение.

Законопроект, выдвинутый оппозицией, был принят обеими палатами британского парламента 6 сентября. Такой итог голосования вызвал недовольство премьер-министра Бориса Джонсона, выступающего за скорейший выход из ЕС даже при отсутствии сделки. В ответ на решение парламента премьер-министр принял решение исключить из рядов Консервативной партии 21 депутата, поддержавшего законопроект об отсрочке «Брексита».

О перспективах выхода Великобритании из ЕС до конца года читайте в материале “Ъ” «"Брексит" хотят перенести вновь».

О возмжных последствиях и обстоятельствах выхода Британии из ЕС, читайте в материале “Ъ” «Прощание с империей».