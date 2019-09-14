Рубль дорожает без напряжения

На минувшей неделе американская валюта на российском рынке понесла существенные потери. В пятницу курс доллара на Московской бирже закрылся на отметке 64,24 руб./$ — минимальном значении с начала августа. За две недели американская валюта подешевела более чем на 2 руб. На фоне потепления отношений между США и Китаем, а также смягчения денежно-кредитной политики ЕЦБ инвесторы наращивают вложения в рисковые валюты развивающихся стран.

В пятницу валютные торги на Московской бирже открылись очередным снижением курсов ведущих зарубежных валют. В ходе торгов курс доллара опускался до 64,145 руб./$ — минимального значения с 1 августа. По итогам основной сессии курс остановился на отметке 64,24 руб./$, что на 46 коп. ниже закрытия четверга и на 1,49 руб. ниже закрытия предшествующей недели. Курс евро завершил пятничные торги на отметке 71,14 руб./€, что на 1,36 руб. ниже закрытия прошлой пятницы. За две недели курс доллара снизился на 2,55 руб., курс евро — на 2,2 руб. В последний раз валюты теряли позиции так стремительно в начале года, тогда за первые десять рабочих дней курс доллара опустился на 3,2 руб., до 66,37 руб./$, курс евро — на 4 руб., до 75,61 руб./€.

Укрепление российской валюты происходит на фоне общего роста курсов валют развивающихся стран. По оценкам агентства Bloomberg, за две недели рубль укрепил свои позиции относительно доллара на 3,8% и по этому показателю занял третье место среди валют 24 развивающихся стран. Сильнее выросли только аргентинский песо (рост на 6%) и ранд ЮАР (рост на 4,6%).

Возвращению интереса инвесторов к рисковым валютам способствует снижение напряженности в отношениях США и Китая.

На прошлой неделе вице-премьер Китая Лю Хэ, глава Минфина США Стивен Мнучин и торговый представитель Роберт Лайтхайзер договорились провести новый раунд торгово-экономических переговоров в начале октября. В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон отложит введение новых пошлин на китайские товары объемом $250 млрд с 1 до 15 октября по просьбе Пекина. Китайская сторона, в свою очередь, также отказалась от ввода дополнительных пошлин на ряд товаров из США. «Улучшение настроений на глобальных рынках способствовало укреплению основной группы валют развивающихся стран, и рубля в том числе»,— отмечает главный аналитик ПСБ Михаил Поддубский.

Кроме того, в четверг ЕЦБ объявил о крупнейшем пакете стимулирующих мер за последние три года. Решение регулятора включает сокращение ставки по депозитам и квазибессрочное количественное смягчение. Столь широкий набор мер стимулирования стал неожиданностью для финансовых рынков и положительно сказался на аппетите к риску. «Можно констатировать начало длинного цикла смягчения, который должен транслироваться в ослабление евро и доллара и укрепление валют GEM»,— отмечают аналитики Райффайзенбанка.

В ближайшие дни дополнительную поддержку рублю окажет стартующий в России налоговый период.

По данным опроса аналитиков, проведенного Reuters, в сентябре российским компаниям предстоят выплаты налоговых платежей и страховых взносов во внебюджетные фонды в размере 1,96 трлн руб., что на 11% выше показателя августа. Традиционно в этот период растет предложение валюты со стороны экспортеров, которые готовят рублевую ликвидность.

Однако доминирующее влияние на валютный рынок будут оказывать внешние факторы. «В преддверии торговых переговоров США и Китая в начале октября стороны вряд ли пойдут на ухудшение взаимной риторики, поэтому внешний фон поддержит российскую валюту. Однако потенциал дальнейшего укрепления выглядит ограниченным, поскольку валюты развивающихся стран полностью отыграли все то ослабление, которое произошло в августе на фоне эскалации торговой войны»,— отмечает главный экономист Нордеа-банка Татьяна Евдокимова. По мнению главного аналитика Альфа-банка Гельды Союнова, с отметки 64 руб./$ курс доллара может возобновить рост, чему могут поспособствовать итоги сентябрьского заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США. «Рынок не сомневается, что диапазон ставок фондирования ФРС может быть снижен еще на 25 базисных пунктов, однако если регулятор отметит риски устойчивости экономического роста глобальной экономики, то мы можем вновь увидеть бегство инвесторов в защитные активы»,— отмечает господин Союнов.

Виталий Гайдаев