Евро смягчился на перспективу

Курс евро на Московской бирже после шестинедельного перерыва опустился ниже уровня 72 руб./€. Европейская валюта теряет позиции по всему миру в ожидании новых шагов количественного смягчения со стороны Европейского ЦБ, о которых регулятор может объявить уже на заседании в четверг. Впрочем, рубль чувствует себя уверенно и по отношению к доллару, чему способствуют восстановление цен на нефть, а также снижение спроса на валюту со стороны нерезидентов.

Снижение курса европейской валюты началось сразу после открытия торгов на Московской бирже. В 14:00 курс впервые с 2 августа опустился ниже уровня 72 руб./€, а в дальнейшем достигал отметки 71,82 руб./€. По итогам основной сессии курс закрылся возле отметки 72,01 руб./€, что на 26 коп. ниже закрытия предыдущего дня. Почти непрерывное снижение курса евро продолжается десятый день подряд, за это время он потерял в цене почти 2 руб. «Медвежья» игра против европейской валюты велась и на мировом рынке. В ходе торгов стоимость евро относительно доллара снижалась на 0,6%, до отметки $1,0983. Этому снижению способствуют ожидания инвесторов относительно итогов намеченного на четверг заседания ЕЦБ. По словам главного аналитика «БКС Премьер» Антона Покатовича, от европейского финансового регулятора все ждут активных мер по смягчению монетарной политики. «Значительная часть рынка закладывает возобновление программы выкупа активов»,— отмечает господин Покатович.

В пользу смягчения денежно-кредитной политики говорят слабые данные по экономике региона.

В конце минувшей недели статистическое управление Европейского союза сообщило, что экономика 19 стран еврозоны во втором квартале выросла на 0,2% относительно предыдущего квартала. При этом ВВП Германии вообще не вырос, тогда как аналитики ждали роста на 0,4%. Кроме того, по слова главного экономиста Нордеа-банка Татьяны Евдокимовой, инфляционные ожидания в зоне обращения евро находятся на уровне 1% при целевом уровне ближе к 2%. «В таких условиях вероятным исходом предстоящего заседания могут стать не только запуск новой программы покупки активов, но и снижение ключевой ставки на 10 базисных пунктов, до минус 0,5%. Эти шаги приведут к снижению привлекательности инструментов, номинированных в евро, что уже находит отражение в курсе европейской валюты»,— отмечает госпожа Евдокимова.

Впрочем, российская валюта чувствует себя уверенно и по отношению к доллару. В ходе торгов среды курс американской валюты опускался до отметки 65,29 руб./$, но по итогам основной сессии остановился на уровне 65,48 руб./$, всего на 6 коп. выше закрытия предыдущего дня. Другие валюты развивающихся стран ослабли к доллару более значительно. По данным Bloomberg, большинство валют emerging markets снизились к доллару США на 0,2–0,5%. Поддержку рублю оказывает улучшение геополитического фона после обмена пленными между Украиной и Россией. Это было положительно расценено международными инвесторами, отмечают аналитики. По словам начальника валютно-финансового департамента Ситибанка Дениса Коршилова, сильным позициям рубля способствует и завершение оттока капитала в связи с проведением российскими компаниями дивидендных выплат. «Стабильно крепким позициям рубля способствуют восстановление цен на нефть, а также не такие быстрые, как ждал рынок, темпы понижения ставки ЦБ. Поэтому интерес инвесторов к операциям carry trade сохраняется»,— отмечает господин Коршилов.

Участники рынка не исключают дальнейшего ослабления курса евро в России, величина которого будет зависеть от решений ЕЦБ. В том случае, если эти ожидания оправдаются, евро продолжит умеренное ослабление.

«Меры ЕЦБ более активной монетарной поддержки европейской экономики могут в определенной мере снизить опасения инвесторов за рост экономики ЕС»,— отмечает господин Покатович. По его оценкам, до конца недели курс евро будет оставаться в диапазоне 71,8–73,2 руб./€.

Виталий Гайдаев