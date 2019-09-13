США ввели санкции против хакеров, якобы спонсируемых КНДР

Минфин США ввел санкции против трех хакерских группировок — Lazarus, Bluenoroff и Andariel. По данным ведомства, они спонсируются властями Северной Кореи. Счета этих организаций будут заблокированы, а американским компаниям запретят с ними сотрудничать.

«Казначейство принимает меры против северокорейских хакерских группировок, которые совершают кибератаки, чтобы поддержать противозаконные программы по вооружению и ракетам»,— пояснил заместитель министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Сигал Манделькер.

Одна из организаций, Lazarus, по данным США совершает атаки на различные правительственные, военные, финансовые, медийные и другие организации. Например, она якобы совершила кражу $81 млн у Центробанка Бангладеш, а также участвовала в распространении вируса-вымогателя WannaCry 2.0. В этих атаках в 2017 году США, Австралия, Канада, Новая Зеландия и Великобритания публично обвинили КНДР. С этой хакерской группировкой также связывают Andariel. Bluenoroff, в частности, обвиняется в атаке на систему межбанковских платежей SWIFT, финансовые учреждения и криптовалютные биржи.

В конце августа США ввели еще одни санкции против КНДР. Они внесли в черный список два физлица с Тайваня, три юрлица с Тайваня и из Гонконга, а также суда в связи с нарушением санкций в отношении Северной Кореи.

Перед этим Северная Корея вновь произвела запуски ракет, что, как утверждают в Сеуле и Вашингтоне, является нарушением резолюций Совета Безопасности ООН. Действия Пхеньяна при этом могут быть ответом на продолжающиеся военные учения США и Южной Кореи.

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