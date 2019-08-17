Корейское урегулирование совсем запустили

Северная Корея вчера вновь произвела запуски ракет, что, как утверждают в Сеуле и Вашингтоне, является нарушением резолюций Совета безопасности ООН. В Пхеньяне дают понять: речь во многом идет о реакции на продолжающиеся военные учения США и Южной Кореи. Между тем американские власти в целом настроены оптимистично: глава Белого дома Дональд Трамп утверждает, что лидер КНДР Ким Чен Ын готов к новой встрече с ним и началу предметных переговоров. Свою роль в урегулировании стремится сыграть и Россия. Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов вчера проводил переговоры в Пхеньяне. Однако опрошенные “Ъ” эксперты признают, что Россия имеет крайне ограниченные возможности влияния на Северную Корею.

Прерванный диалог

Новые пуски ракет были произведены с восточного побережья КНДР в 8:01 и 8:16 (2:01 и 2:16 по московскому времени). По данным южнокорейских военных, испытывались баллистические ракеты малой дальности. Высота полета в верхней точки траектории достигала 30 км, дальность составила 230 км, а максимальная скорость превысила 6 Махов.

Подобные испытания Пхеньян проводил неоднократно, но в последнее время частота пусков ракет бьет все рекорды. За последние три недели их было шесть, а всего с начала года восемь. За испытаниями 10 августа лично наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын. Как сообщило тогда Центральное телеграфное агентство Кореи, он осмотрел новое оружие на стартовой площадке, руководил запуском, а в итоге остался «очень доволен и выразил большое удовлетворение тем, что появилось еще одно новое оружие». 12 августа Ким Чен Ын подписал указ о повышении воинских званий 103 ученым, которые «разработали и усовершенствовали один за другим мощные новые системы оружия, которые имеют ключевое значение в защите партии и революции, Родины и народа».

На этом фоне тональность публичных выступлений представителей Северной Кореи стала более жесткой. Так, накануне в Комитете КНДР по мирному воссоединению родины заявили: «Возможности для диалога Север—Юг утрачены». Эти слова стали реакцией на выступление президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, который сказал, что «импульс к диалогу сохраняется» (а заодно предрек объединение двух Корей к 2045 году). Особой критике северокорейского комитета подверглись проходящие сейчас американо-южнокорейские учения, цель которых отработка способов кризисного реагирования на «угрозы провокаций или терроризма» (а неформально — еще и взаимодействия в случае войны на Корейском полуострове). В поступившем из Пхеньяна заявлении говорилось: нет сомнений в том, что военные маневры направлены против Северной Кореи.

«Учения — это не полевая подготовка, нацеленная на КНДР. Они не нарушают межкорейские военные соглашения»,— парировал пресс-секретарь Министерства Южной Кореи по делам объединения Ли Сан Мин. И добавил: власти страны по-прежнему привержены достигнутым в прошлом году между двумя Кореями соглашениям об углублении связей. А вот действия КНДР, как заявил вчера пресс-секретарь правящей в Южной Корее Демократической партии «Тобуро» Ли Хэ Сик, «ставят под угрозу усилия по установлению мира на Корейском полуострове». В канцелярии южнокорейского президента отметили: продолжение ракетных пусков может привести к эскалации военной напряженности.

«Не думаю, что дело дойдет до серьезного кризиса, как это было в 2016–2017 годах. В настоящее время в Северо-Восточной Азии сложилось очень неустойчивое равновесие, но его вряд ли кто-то захочет разрушить резкими шагами,— заявил “Ъ” профессор факультета международных отношений СПбГУ Константин Худолей.— Но Пхеньяну нужны уступки, поскольку от санкций северокорейская экономика страдает все сильнее и сильнее. Так что речь идет о нажиме на США и Южную Корею». Эксперт отметил, что это давление вряд ли будет результативным — в частности, потому, что «в США решения о санкциях принимает Конгресс, а там не намерены идти на какие-либо уступки Пхеньяну».

На пути к саммиту

Тем временем в администрации Дональда Трампа дают понять, что запусками ракет недовольны, но при этом радикальных мер принимать не будут. 14 августа советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в интервью «Голосу Америки» дал понять, что ракетные пуски КНДР нарушают резолюции Совбеза ООН, но при этом выразил надежду на скорое возобновление переговоров с Пхеньяном на рабочем уровне. Он также рассказал, что в ходе первого саммита лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына в июне 2018 года глава Белого дома показал своему собеседнику «очень впечатляющий фильм» о том, «как может выглядеть экономическое будущее Северной Кореи, если она откажется от программы по разработке ядерного оружия». Представители КНДР, по словам Джона Болтона, смотрели этот фильм внимательно.

Сам Дональд Трамп неделю назад также отмечал, что «Северная Корея, свободная от ядерного оружия, станет одной из самых успешных стран в мире». Так он прокомментировал послание, полученное им от Ким Чен Ына. «Это было длинное письмо, большая часть содержала жалобы на нелепые и дорогие военные учения (США и Южной Кореи.— “Ъ”). В нем также содержалось небольшое извинение в связи с испытаниями баллистических ракет малой дальности, а также утверждение о том, что эти испытания прекратятся, как только закончатся учения»,— заявил Дональд Трамп. И добавил: северокорейский лидер «очень мило заявил, что хотел бы встретиться и начать переговоры». Подтверждения или опровержения этих слов из Пхеньяна не поступало.

По словам Константина Худолея, проведение нового (третьего по счету, если не считать краткую встречу на границе двух Корей) саммита выгодно самому Дональду Трампу: «До президентских выборов 2020 года он захочет еще раз встретиться с Ким Чен Ыном. Это важно, чтобы показать, что он добился каких-то успехов по корейскому вопросу». Между тем вице-президент Российского совета по международным делам, бывший посол РФ в Южной Корее Глеб Ивашенцов в разговоре с “Ъ” отметил: «Любой саммит нужно готовить, а ни та, ни другая сторона к этому не готова». По его словам, до сих пор речь по большей части шла о пиар-акциях, целью которых не в последнюю очередь были эффектные фотографии. «И самое главное: Трамп и Ким говорят, что ищут решение проблемы. Но найти это решение они не обещают»,— резюмировал собеседник “Ъ”.

В поиски решения корейского вопроса вовлечена и Россия. В четверг и пятницу замглавы МИД РФ Игорь Моргулов встречался в Пхеньяне со своими коллегами из внешнеполитического ведомства КНДР. В российском МИДе в детали переговоров решили не вдаваться, ограничившись вчера общей фразой о том, что «обсуждалась текущая ситуация вокруг Корейского полуострова в контексте развития общего политико-дипломатического процесса урегулирования всего комплекса проблем субрегиона». А ключевым итогом встреч, как следовало из заявления МИДа, стала «договоренность продолжать укреплять взаимодействие между Россией и КНДР в этой и других сферах».

«Россия постоянно находится в контакте и с северокорейской стороной, и с южнокорейской, и с американцами. Речь идет о глобальной проблеме, которая грозит серьезными последствиями для всего режима нераспространения ядерного оружия,— заявил “Ъ” Глеб Ивашенцов.— Но российские дипломаты могут вести переговоры, консультировать и призывать к тому, чтобы стороны разговаривали, однако непосредственно в решение этой проблемы они не вовлечены».

Константин Худолей согласился, что, «хотя Россия поддерживает постоянные контакты с руководством Северной Кореи, возможности влиять на него у нее ограниченны»: «КНДР боится США, и хотя она об этом не говорит, но боится немного и Китая. Россию она не боится, но не доверяет ей». Собеседник “Ъ” обратил внимание на то, что «с российскими кораблями, которые проходят в международных водах вблизи военных объектов Северной Кореи, часто происходят инциденты». Последний из них произошел в ночь на 17 июля, когда КНДР задержала российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8» с 17 моряками на борту. Кризис удалось урегулировать только спустя десять дней. «То есть недоверие значительное,— резюмировал господин Худолей.— К тому же быть посредником между Пхеньяном и Вашингтоном Москва вряд ли может ввиду своей продолжающейся конфронтации с США».

Павел Тарасенко, Марина Коваленко