США ввели новые санкции по КНДР

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США объявило о внесении в черный список двух физлиц с Тайваня, трех юрлиц с Тайваня и из Гонконга, а также судна в связи с нарушением санкций в отношении Северной Кореи. «Казначейство будет осуществлять и обеспечивать соблюдение существующих санкций США и ООН в отношении отдельных лиц, организаций и судов, причастных к незаконным перевозкам»,— сообщили в министерстве.

Санкции коснулись Хуанг Ван Кена и Чэнь Мэй Сяна, Jui Pang Shipping Co Ltd, Jui Zong Ship Management Co Ltd, Jui Cheng Shipping Company Limited и судна Shang Yuan Bao.

Ранее Северная Корея вновь произвела запуски ракет, что, как утверждают в Сеуле и Вашингтоне, является нарушением резолюций Совета Безопасности ООН. В Пхеньяне дают понять: речь во многом идет о реакции на продолжающиеся военные учения США и Южной Кореи.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Корейское урегулирование совсем запустили».