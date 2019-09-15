Гражданство с дисконтом

На минувшей неделе стало известно о том, что Греция вступает в клуб государств, торгующих своим гражданством. Для индустрии, которую весь последний год критиковали борцы с коррупцией и правозащитники, это большая победа. Тем не менее, говорят эксперты, программы «золотых паспортов» и «золотых виз» приходятся весьма кстати, когда речь идет о необходимости срочного решения внезапных экономических проблем. Особенно, если государства подходят к этому вопросу гибко, предоставляя потенциальным покупателям скидки или иные бонусы.

Индустия «зотолых паспортов» и «золотых виз» имеет массу противников. Борцы с коррупцией отмечают, что, продавая паспорта или виды на жительство неизвестно кому, государства способствуют взяточничеству и отмыванию денег. В споры о нравственности или законности такого рода деятельности вступило руководство Евросоюза, перечислившее все недостатки подобных программ и пообещавшее принять жесткие меры к исправлению ситуации.

Сторонники торговли гражданством и правом на проживание, говорят, что программы позволяют не только получать стабильный доход, но и при необходимости быстро решать возникающие проблемы, вызванные экономическим кризисом или, например, стихийным бедствием.

Так, по крайней мере, в последние годы поступили несколько государств.

В 2013 году Кипр оказался на грани дефолта. Евросоюз и другие международные организации заявили о готовности помочь, но при условии введения единовременного налога на все банковские вклады и проведения банковской реформы. Власти Кипра вынуждены были согласиться, получили €10 млрд от Евросоюза и МВФ, однако и у них тут же появились проблемы. Почти треть всех вкладов принадлежали иностранцам, которые обратились за помощью к властям своих государств.

В качестве решения проблемы правительство Кипра предложило гражданство всем тем вкладчикам-иностранцам, которые потеряли в результате реструктуризации и банковского кризиса €3 млн и более. При том, что в соответствии с действующей тогда программой «гражданство в обмен на инвестиции» кипрский паспорт «стоил» €5 млн, речь шла о безусловной скидке. А позже скидку превратили в снижение цены и сделали постоянной: с 2016 года кипрское гражданство мог получить любой человек, инвестировавший в экономику страны €2,5 млн.

Результатом стало едва ли не полное восстановление доверия к так называемой инвестиционной программе Кипра, в рамках которой предоставляются гражданство и вид на жительство. Более того, как отмечают эксперты консалтинговой компании Henley & Partners, страна уже получила более €5 млрд в качестве прямых иностранных инвестиций, а популярность программы легко прослеживается по темпам роста на местном рынке недвижимости (инвестиции в недвижимость — самая популярная форма инвестиций для получения гражданства).

По информации Департамента земельных ресурсов и землеустройства Кипра, продажи недвижимости за первые четыре месяца 2019 года выросли на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Похожим способом пошли власти Португалии, одной из стран, наиболее пострадавших от так называемого европейского долгового кризиса. В 2011 году бюджетный дефицит был равен 11,2% ВВП, и Португалии пришлось просить у ЕС и МВФ финансовую помощь в размере €78 млрд. Выполняя жесткие требования кредиторов, она сократила дефицит до 4,5% ВВП в 2014 году, но госдолг вырос до 130,6% ВВП, а безработица превысила 17%.

Власти попытались смягчить удар, введя собственную программу «золотых виз», однако поначалу она была не слишком успешной. В итоге, в 2015 году был принят закон, вводящий постоянно действующие скидки на получение «золотого» вида на жительство. При соблюдении ряда условий (целевые инвестиции, покупка старой недвижимости или недвижимости в особо оговоренных районах) инвестор мог cэкономить до €250 тыс.

Итогом стало превращение португальской программы в самую доступную такую программу в Европе.

Инвестиции составили более €4,7 млрд, а бум на рынке недвижимости очевиден: по данным местных средств массовой информации, темпы роста цен на недвижимость в первом квартале 2018 года составили рекордные 28%. В первом квартале 2019 года рост цен на недвижимость (а это один из основных показателей популярности программы инвестиций) составил 17%.

В 2017 году государство Сент-Киттс и Невис было вынуждено фактически ввести скидки на паспорта страны в связи с природным катаклизмом. Ураган Ирма, сурово обошедшийся с архипелагом, стал самым сильным ураганом Карибского бассейна за последние десять лет. Ответом правительства стало создание особого Фонда помощи пострадавшим от урагана, инвестиции в который в размере $150 тыс. считались основанием для предоставления инвестору гражданства страны. Дисконт по сравнению с действовавшей на тот момент программой гражданства в обмен на инвестиции составлял $100 тыс.

Результатом стал четырехкратный рост заявок от потенциальных инвесторов, а на программу «гражданство в обмен на инвестиции», принесшую в этот год $159 млн, пришлось 67% всех доходов страны, не связанных с налогообложением.

Первоначально правительство рассчитывало, что дисконт будет действовать всего полгода. Но успех проекта заставил власти пересмотреть это решение. Фонд помощи пострадавшим был преобразован в Фонд устойчивого развития и действует до сих пор. До сих пор действует и планка $150 тыс. инвестиций в этот фонд для получения гражданства, считающегося одним из самых выгодных в мире (.pdf).

Впрочем, не всегда решение о введении дисконта или пересмотре цены в сторону понижения принимаются в связи с экономическим или климатическим кризисом. Иногда это — следствие первоначальной ошибки правительства. Именно так было в Турции, которая ввела собственную программу «золотых паспортов» в начале 2017 года. Минимальная планка инвестиций была установлена в $1 млн (это примерно уровень Мальты, которая, впрочем, представляется куда более стабильным государством, а ее паспорт в рейтинге той же Henley & Partners котируется куда выше). Турецкие власти ожидали, что смогут получить от программы как минимум $10 млрд. Однако этого не случилось. Интереса к программе не было. Заявленная цель — обеспечить приток капитала в сектор недвижимости — выполнен не был.

Турецкому правительству потребовалось более полутора лет, чтобы увидеть свою ошибку. Новые параметры программы были опубликованы в сентябре 2018 года. Были смягчены параметры для всех видов инвестиций. Для недвижимости нижней планкой стали $250 тыс. против $1 млн, для банковских депозитов и инвестиций в капитал турецких компаний — $500 тыс. против $3 млн и $2 млн соответственно. Результатом стала активизация программы. По официальным данным, на середину лета 2019 года гражданство страны через инвестиционную программу получил 981 человек, большинство — граждане Ирака и Ирана. Еще 1,7 тыс. заявок находится на стадии рассмотрения. Власти не открывают данных по инвестициям, которые принесли с собой новые граждане, но по самым консервативным оценкам они составили $245 млн менее чем за год.

Андрей Келекеев