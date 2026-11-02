Песков: Путин и Трамп так или иначе пообщаются на саммите АТЭС

«Как правило, они (двусторонние встречи.—"Ъ") вплотную согласовываются уже ближе к дате мероприятия. Я думаю, что уже в скорости мы будем иметь понимание, состоится ли такая двусторонка или нет»,— сказал господин Песков на брифинге. По его словам, Владимир Путин и Дональд Трамп «или отдельно сядут, или на полях мероприятия», но точно проведут беседу.