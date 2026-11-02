Песков: Путин и Трамп так или иначе пообщаются на саммите АТЭС
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп так или иначе пообщаются, если оба приедут на саммит АТЭС в китайском Шэньчжэне. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Как правило, они (двусторонние встречи.—"Ъ") вплотную согласовываются уже ближе к дате мероприятия. Я думаю, что уже в скорости мы будем иметь понимание, состоится ли такая двусторонка или нет»,— сказал господин Песков на брифинге. По его словам, Владимир Путин и Дональд Трамп «или отдельно сядут, или на полях мероприятия», но точно проведут беседу.
Дмитрий Песков также подтвердил встречу президента России с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите АТЭС. Пресс-секретарь уточнил, что стороны обсудят «положение дел в... двусторонних отношениях». Мероприятие состоится 18-19 ноября.