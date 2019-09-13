Греция начнет давать гражданство за инвестиции

Правительство Греции намерено запустить программу предоставления гражданства инвесторам, покупающим в стране недвижимость, об этом сообщили греческие СМИ.

Для того чтобы получить греческое гражданство, иностранцам нужно будет инвестировать в недвижимость в Греции по меньшей мере €2 млн. Предполагается, что греческая программа будет предусматривать ограничение максимального количества человек, которые смогут получить гражданство таким образом: не более 200 человек в год. Сейчас в Греции уже действует программа, в соответствии с которой иностранцы, не являющиеся гражданами ЕС, могут получить пятилетний вид на жительство, если они инвестируют в недвижимость в стране от €250 тыс.

В некоторых странах ЕС, в том числе на Кипре, на Мальте и в Австрии, действует подобная схема получения гражданства иностранцами, инвестирующими в местную недвижимость. Правила греческой схемы будут похожи на те, что действуют на Кипре. Эксперты посчитали запуск программы хорошим знаком для индустрии. «Несмотря на критику инвестпрограмм Европейским союзом, мы видим появление новой конкурентной альтернативы уже существующим программам. Это говорит о том, что индустрия развивается и страны понимают, что такие программы — эффективный инструмент для привлечения инвестиций в экономику»,— отметила “Ъ” директор по маркетингу швейцарской консалтинговой компании Henley & Partners Ирина Симонян.

Яна Рождественская