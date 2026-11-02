Россия и Украина подписали соглашение о гуманитарной миссии в Алешках
Нарушений режима тишины во время гуманитарной миссии в Алешках зафиксировано не было, заявила уполномоченная по правам человека Яна Лантратова. Она рассказала, что перед окончанием миссии подписала соглашение с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом.
Госпожа Лантратова на пресс-конференции рассказала, что встретилась с украинским коллегой уже на завершающем этапе миссии в белорусском Гомеле. «Мы подписали соглашения. Одно было подписано на русском языке, одно — на украинском языке, где мы четко подписали все этапы проведения гуманитарной миссии»,— уточнила омбудсмен.
По словам Яны Лантратовой, самым сложным и важным процессом было соблюдение введенного режима тишины, потому что в это время проводились «очень серьезные работы по разминированию дорог», чтобы смогла проехать гуманитарная колонна. Она добавила, что все граждане, которые решили уехать из Алешек на Украину, уже добрались до места.
23 октября Белый дом США сообщил о достижении договоренностей между Россией и Украиной по вопросу эвакуации жителей Алешек. Координирующую роль в переговорах сыграла жена президента США Мелания Трамп. Режим тишины на херсонском направлении действовал с 4:00 27 октября до 22:59 1 ноября. В Алешках, которые находятся на линии боевого соприкосновения, на момент начала гуманитарной операции жили 2–6 тыс. человек. По оценкам госпожи Трамп, город покинули 750 человек.