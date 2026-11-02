Россия и Украина подписали соглашение о гуманитарной миссии в Алешках

По словам Яны Лантратовой, самым сложным и важным процессом было соблюдение введенного режима тишины, потому что в это время проводились «очень серьезные работы по разминированию дорог», чтобы смогла проехать гуманитарная колонна. Она добавила, что все граждане, которые решили уехать из Алешек на Украину, уже добрались до места.