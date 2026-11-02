Михаил Баскаков оспорил изъятие «Сирены-Трэвел»

С февраля 2026 года Генпрокуратура пытается изъять в доход государства движимое и недвижимое имущество, нескольких десятков юридических и физических лиц, аффилированных с «Сиреной-Трэвел». По утверждению ведомства, «Сирена-Трэвел», а также ТКП (Транспортная клиринговая палата, которая обеспечивает взаиморасчеты между участниками авиарынка) и другие компании группы были приобретены на коррупционные доходы. Суд в полном объеме удовлетворил иск, после чего активы 48 физических и юридических лиц были переданы в собственность Росимущества.