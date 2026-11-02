Михаил Баскаков оспорил изъятие «Сирены-Трэвел»
Бывший глава компании по бронированию авиабилетов «Сирена-Трэвел» Михаил Баскаков пытается оспорить решение Генпрокураторы об изъятии связанных с предприятием активов, сообщает РБК.
В распоряжении агентства имеется копия жалобы господина Баскакова, владевшего 17% акций компании. Защита бизнесмена пытается оспорить решение суда в отношении активов «Сирены-Трэвел», ссылаясь на ошибки в трактовке законодательных норм, якобы допущенные при вынесении вердикта.
С февраля 2026 года Генпрокуратура пытается изъять в доход государства движимое и недвижимое имущество, нескольких десятков юридических и физических лиц, аффилированных с «Сиреной-Трэвел». По утверждению ведомства, «Сирена-Трэвел», а также ТКП (Транспортная клиринговая палата, которая обеспечивает взаиморасчеты между участниками авиарынка) и другие компании группы были приобретены на коррупционные доходы. Суд в полном объеме удовлетворил иск, после чего активы 48 физических и юридических лиц были переданы в собственность Росимущества.
Общая оценка активов группы «Сирена-Трэвел» сейчас составляет 35 млрд руб. Компания владеет и управляет крупнейшей российской системой бронирования авиабилетов «Леонардо», через которую продается большая часть авиабилетов на рейсы российских авиакомпаний. После ухода из России международных систем бронирования основная доля этого рынка отошла «Леонардо». Системой пользуются, в частности, «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии». Интерес к этим активам ранее проявляли госкорпорация «Ростех», «Аэрофлот», а также компания ORS — разработчик конкурирующей системы бронирования.