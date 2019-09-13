Ушаков не исключил встречи в «нормандском формате» в Париже в октябре

Встреча в «нормандском формате» может пройти в Париже в октябре, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. При этом он подчеркнул, что сначала необходимо урегулировать ряд вопросов, а затем обговаривать дату.

«Мы считаем, что встречу проводить нужно, и мы согласны, что ее, как предлагает президент Французской Республики Макрон, можно провести в Париже, то есть мы готовы поехать в Париж. Но для этого, конечно, нужно решить несколько вопросов»,— сказал он.

Среди важных предпосылок для проведения встречи в «нормандском формате» (Украина, Россия, Франция и Германия) господин Ушаков назвал разведение сил на линии соприкосновения в Донбассе, в Станице Луганской, Золотом и Петровском, а также необходимость зафиксировать письменно «формулу Штайнмайера», которая предполагает вступление в силу закона об особом статусе Донбасса. Кроме того, в Кремле настаивают на предварительном согласовании итогов саммита, которые будут представлены общественности.

«Мы хотим, чтобы уже была железная договоренность, которая способствовала тому, что потом будут реальные шаги по урегулированию кризиса предприняты,— заявил господин Ушаков.— Шансов на проведение "нормандского саммита" на следующей неделе нет. Если работа пойдет, то октябрь исключать нельзя».

Напомним, 2 сентября прошла встреча помощников лидеров «четверки». Россию представил помощник президента Владислав Сурков. Они обсуждали условия проведения саммита. 7 сентября состоялся обмен пленными между Россией и Украиной по формуле «35 на 35». Эмманюэль Макрон назвал обмен решающим шагом для восстановления диалога между странами.

Подробнее об обмене пленными читайте в материале “Ъ” «Россия и Украина обменялись 35 на 35».