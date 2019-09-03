Помощники лидеров «нормандской четверки» обсудили условия проведения саммита

На встрече в Берлине помощники стран-участниц «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция) обсудили условия, при которых саммит может состояться. Участники встречи не согласовали конкретную дату саммита.

«В целом, возможность возобновления работы нормандского формата приветствуется всеми сторонами. Работа будет продолжена как на уровне помощников лидеров, так и в контактной группе»,— рассказал журналистам глава Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, близкий к курирующему украинское направление помощнику президента России Владиславу Суркову, представлявшему Москву на переговорах (цитата по ТАСС).

Господин Чеснаков объяснил, что российская сторона настаивала на выполнении договоренностей прошлых саммитов, то есть разведение сил в Петровском и Золотом, а также согласовании «формулы Штайнмайера» — вступления в силу закона об особом статусе Донбасса.

Как сообщалось ранее, в переговорах также участвовал новый глава МИД Украины Вадим Пристайко. Представитель МИД Германии Мария Адебар пояснила его участие тем, что ранее он представлял Украину в качестве советника президента.

На скорейшем созыве саммита настаивает президент Украины Владимир Зеленский. О том, что лидеры «нормандской четверки» могут собраться уже в сентябре, недавно заявил французский лидер Эмманюэль Макрон. В Москве сообщили, что говорить о конкретной дате встречи четверки рано. Один из российских переговорщиков, попросивший не упоминать его имени, в беседе с “Ъ” назвал важным фактором, который может способствовать приближению саммита, обмен удерживаемыми лицами между Украиной и непризнанными республиками по формуле «всех установленных на всех установленных».

Подробнее о последней встрече помощников лидеров «нормандской четверки», читайте в публикации “Ъ”.