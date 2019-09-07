Макрон назвал решающим шагом обмен пленными между Россией и Украиной

Президент Франции Эмманюэль Макрон поприветствовал обмен заключенными между Россией и Украиной. «Это решающий шаг для возобновления конструктивного диалога, который должен быть продолжен в ближайшие дни»,— говорится в сообщении пресс-службы Елисейского дворца. Франция и Германия теперь намерены активизировать свои усилия в рамках «нормандского формата».

Господин Макрон также отдельно прокомментировал освобождение Украинского режиссера Олега Сенцова. «Мы всегда были на его стороне»,— написал он в Twitter.

7 сентября состоялся обмен пленными между Россией и Украиной по формуле «35 на 35». На Украину в частности вернулись режиссер Олег Сенцов и украинские моряки, которые были задержаны после инцидента в Керченском проливе. В Россию вернулся руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский и бывший зенитчик Владимир Цемах, которого Украина считает причастным к крушению малайзийского Boeing над Донбассом в 2014 году.

Подробнее о событии — в материале “Ъ” «Россия и Украина обменялись 35 на 35».