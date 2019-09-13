Поликлиники Удмуртии увлеклись платной медициной

Государственный контрольный комитет Удмуртии (ГКК) заявил о тенденции снижения доступности бесплатной помощи в медицинских учреждениях и ее замещении платными услугами. Аудиторы выявили множество нарушений в части оказания платных услуг по итогам проверки деятельности республиканского минздрава и шести подведомственных ему медучреждений. Так, по итогам прошлого года республиканские медучреждения получили 2,7 млрд руб. в результате оказания жителям платных медицинских услуг. При этом темпы роста рынка этих услуг в Удмуртии превысили общероссийские. По мнению депутатов госсовета республики, сегодня внебюджетная деятельность больниц является, скорее, вынужденной мерой, однако это не повод выходить за рамки закона.

Специалисты регионального ГКК проверили законность получения и использования средств от приносящей доход деятельности в 2016-2018 годах и за истекший период 2019 года трех медучреждений Ижевска, а также учреждений в Глазове, Сарапуле и Балезинском районе. Итоги были представлены на заседании комитета 12 сентября. Проанализировав жалобы пациентов на предоставляемые им медицинские услуги, они выяснили, что большинство обращений связаны с ограничениями в получении бесплатной помощи и качеством ее оказания.

Так, в медучреждениях не оказалось необходимых врачей, составлен неудобный график приема, а также имеются сложности при записи к врачу. Кроме того, были выявлены факты отказа от бесплатной консультации. Общая сумма полученных учреждениями доходов от оказания платных услуг в 2018 году составила 2,7 млрд руб.

«Следует отметить, что темпы роста рынка платных медицинских услуг в Удмуртии превысили общероссийские»,— сказал аудитор контроля расходов на общегосударственные вопросы и в социальной сфере ГКК Айрат Аков.

По его словам,одним из основных факторов роста платного сектора в медицине являются упущения при планировании больницами и территориальным фондом ОМС расчетной потребности в объемах оказания медицинской помощи и потребности в финансировании за счет средств ОМС. «Локальные акты проверенных учреждений не приведены в соответствие с требованиями законодательства и допускают возможность оказания платных услуг в рабочее время. Прием в больницах пациентов, в том числе платных, велся в общем потоке, за счет увеличения интенсивности работы, что не обеспечивает качество оказанных медицинских услуг и соблюдение стандартов медицинской помощи»,— подчеркнул господин Аков.

Он сообщил, что в республиканской офтальмологической клинической больнице и в сарапульской поликлинике были выявлены факты необоснованного «навязывания» пациентам платных медуслуг, это повлекло незаконное получение доходов в общей сумме 711 тыс. руб. При этом, в указанных медучреждениях имелись неоднократные случаи платного оказания помощи экстренным больным, что является грубым нарушением закона. «Утвержденным минздравом порядком определения тарифов на платные медицинские услуги их рентабельность рекомендовано ограничить 20-тью процентами. Однако, отсутствие в данном нормативном акте положений, обязывающих учреждения представить экономический расчет увеличения рентабельности, позволяет считать рекомендации необязательными для исполнения»,— отметил аудитор.

Так, в некоторых учреждениях стоимость услуг была увеличена более, чем в три раза. В результате, общий объем полученных проверенными больницами доходов в результате превышения рекомендованной рентабельности составил более 59 млн руб. Еще 13 млн руб. учреждения получили по платным услугам, стоимость которых даже не подтверждена расчетами. В отдельных больницах допускалось неправомерное включение в себестоимость платных услуг амортизации оборудования, имевшего 100% износ.

При этом, в медучреждениях была выявлена нехватка кадров. Например, укомплектованность медперсоналом воткинской поликлиники составила порядка 41%, что приводит к превышению нормативов нагрузки врачей.

Кроме того, выяснилось, что в проверенных учреждениях наибольшая доля выплат сотрудникам за счет доходов от оказания платных медуслуг приходится не на медиков, а на управленческий персонал, который не участвовал в оказании медпомощи.

В горбольнице № 3 и РОКБ для привлечения платных клиентов осуществлялись доплаты сотрудникам, по рекомендации которых пациенты направлялись на платные услуги, что является незаконным, подчеркнул аудитор. Так, по его словам, общая сумма выплат таким сотрудникам за проверенный период превысила 2,7 млн руб. «Можно сделать вывод о тенденции снижения доступности бесплатной помощи и ее замещению платными услугами, что является нарушением законных прав и государственных гарантий граждан в сфере охраны здоровья»,— подчеркнул эксперт.

По словам председателя государственного контрольного комитета Удмуртии Бориса Сарнаева, аналогичные проверки проводились в медучреждениях республики четыре года назад, и с тех пор там ничего не изменилось.

«Кроме того, что за эти четыре года сменилось три министра здравоохранения, других реальных изменений нет. Есть ли гарантия того, что что-то будет меняться? Жителей интересует то, что они 2,7 млрд руб. вынуждены были заплатить из своего кармана, и что эта цифра постоянно увеличивается»,— заявил господин Сарнаев.

Как отметил представитель республиканского минздрава, за четыре года в медучреждениях региона не изменилась кадровая ситуация, она по-прежнему тяжелая, и это накладывает свой отпечаток. Однако это не повод «опускать руки», ведомство намерено провести работу по выявленным комитетом замечаниям.

Вице-спикер госсовета Удмуртии, председатель постоянной комиссии по здравоохранению Надежда Михайлова считает, что внебюджетная деятельность больниц является, скорее, вынужденной мерой. «Те средства, которые поступают в результате внебюджетной деятельности — это жизненная необходимость для лечебных учреждений, и цель работы коллективов этих учреждений не состоит в зарабатывании денег для какой-то наживы. 50-55% по положению минздрава идет на оплату зарплаты сотрудников. Часть внебюджетных средств идет на обеспечение жизнедеятельности больниц, в том числе на тех больных, которые получают медпомощь в рамках ОМС и бюджета Удмуртии. 10% коммунальных услуг оплачиваются за счет внебюджетных источников»,— пояснила госпожа Михайлова.

По ее словам, все работы, которые были проведены в больницах, в том числе и покупка дорогостоящего оборудования, в основном тоже были реализованы за счет внебюджетных средств. Однако вице-спикер подчеркнула, что внебюджетная деятельность учреждений все же не должна выходить за рамки закона. Выявленные контрольным комитетом нарушения они считает устранимыми.

Борис Сарнаев подчеркнул, что комитет ужесточит контроль над республиканскими медучреждениями и через полгода вновь проведет проверку. Он отметил, что минздраву республики необходимо урегулировать нормативно-правовые акты, а также решить вопрос с зарплатой врачей. «Ситуация критическая, она никогда не была хорошей, но она и не улучшается. И это вызывает определенное напряжение в обществе. Я был в одном из отделений неврологии. Люди после инсульта лежат в коридорах, это страшно представить, все обшарпано. Платная медицина – это один из индикаторов того, насколько эффективно работает страховая медицина. В любой больнице, где оплачиваются платные услуги, очередь в кассу не потому что у людей много денег, ведь они несут последние, а потому что они не могут получить медуслуги в государственных клиниках»,— подытожил председатель ГКК.

Оксана Мымрина