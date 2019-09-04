В онкодиспансер заглянул инвестор

В правительстве Удмуртии рассматривают возможность передать в концессию республиканский онкодиспансер. Как рассказала “Ъ-Удмуртия” заместитель председателя правительства региона Анастасия Муталенко, в России есть крупные инвесторы, специализирующиеся на медцентрах, они выступают с предложениями. В Госсовете Удмуртии считают, что контролировать ситуацию в этой области все же должны госструктуры. По мнению экспертов, передача онкодиспансера в концессию приведет к улучшению качества предоставляемых услуг, однако существенно повысит их стоимость.

Заместитель председателя правительства региона Анастасия Муталенко прокомментировала “Ъ- Удмуртия” информацию о возможной передаче в концессию республиканского онкодиспансера. На днях в одном из телеграм-каналов появилась фотография протокола совещания в правительстве, где одним из пунктов значилось «Разработать план действий для оценки и подготовки проекта концессии онкологического диспансера».

«Все находится в стадии обсуждения, инвестор считает, смотрит. Мы еще не оценивали его условия, какие они, нет финансовой модели, поэтому говорить еще точно рано»,— отметила госпожа Муталенко.

По ее словам, в России есть крупные инвесторы, которые специализируются на строительстве медицинских центров и зданий. Она подчеркнула, что у этих инвесторов большой опыт. «Они выступают с предложениями, но у нас еще даже не создана рабочая группа, чтобы оценить, потому что еще нет предмета для обсуждения»,— подчеркнула заместитель председателя правительства Удмуртии.

Заместитель председателя постоянной комиссии по здравоохранению, демографической и семейной политике Госсовета Удмуртии Фарид Юнусов считает, что «тема онкологии» все же должна полностью контролироваться государством. «Взаимоотношения с частным инвестором на государственных площадях — это неправильно, потому что все это на бюджетные деньги строилось, создавалось, а как это будет эксплуатироваться в будущем, сложно понять и представить. Есть отрицательный опыт в Москве — может удорожаться лечение по онконаправлению, а другие направления будут страдать»,— отметил депутат.

Он подчеркнул, что на онколечение требуются очень большие затраты, а бюджет республики не покрывает полноценно расходы на лекарственные препараты. По его мнению, чтобы добиться своевременного лекарственного обеспечения, требуется «более пробивная функция республиканского минздрава в Москве. «Я сомневаюсь, что концессионер будет вкладывать миллиарды под непонятные инвестиции, я имею ввиду бюджетные ассигнования со стороны республики. Все это очень туманно и на мой взгляд не совсем продумано»,— говорит господин Юнусов.

Республиканский клинический онкологический диспансер имени Сергея Примушко имеет два лечебных корпуса в Ижевске на ул. Ленина и на ул. Труда. Основная деятельность учреждения – оказание специализированной онкологической медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной. Главным врачом учреждения является Никита Свирин. Как отмечено на сайте медучреждения, на конец 2018 года в Удмуртии состояли на учете 37 тыс. человек со злокачественными новообразованиями, т.е. порядка 2,4% населения республики, в 2017 году – 35,4 тыс. человек. По итогам прошлого года в республике было вновь выявлено почти 6,2 тыс. случаев таких новообразований, аналогичный показатель был в 2017 году.

Как отмечает руководитель адвокатского агентства «Вербицкая и партнеры» Юлия Вербицкая, с одной стороны, концессия — выгодная возможность для местного или регионального бюджета содержания медучреждения. «Рост онкологических заболеваний влечет неизбежное увеличение расходов на лечение и профилактику, что для бюджета является непомерной нагрузкой»,— говорит эксперт.

Она отмечает, что суть концессии — привлечение средств для создания клиники с достаточным количеством персонала, медикаментов и современного оборудования. И помимо решения вопроса с предоставлением качественной и своевременной медпомощи, концендент получает дополнительный доход в виде разовых или периодических выплат за пользование. По словам Юлии Вербицкой, оборотной стороной передачи онкодиспансера в концессию является необходимость инвестора возместить свои траты, а также заработать на проекте. Как следствие, при росте количества и качества предоставляемых услуг, вырастет и их стоимость, поясняет госпожа Вербицкая.

Она отмечает, что привлечение инвестора для развития медицинской отрасли —широко применяемая в мире практика. Однако, в этой области не так просто найти инвестора. «В качестве примера можно отметить, что находящееся в аналогичной ситуации государственное предприятие "Центр ядерной медицины" в Краснодаре безуспешно ищет инвестора, готового вложить в проект $15 млн»,— говорит эксперт.

Кандидат экономических наук Леонид Хазанов считает, что с передачей онкодиспансера в концессию, услуги могут подорожать на 10-30%, что будет по карману далеко не каждому страдающему от рака человеку. «Поэтому лучше передавать онкондиспансер в концессию при условии стабилизации платы на весь ее срок. Интересоваться возможностью взять онкодиспансер в концессию может любая из крупных частных медицинских компаний, например, "Медси" или Европейский медицинский центр», — отмечает господин Хазанов.

Оксана Мымрина