Минздрав Удмуртии не предупреждал

Глава Удмуртии Александр Бречалов освободил Игоря Титова от должности министра здравоохранения республики. В пресс-службе правительства региона сообщили, что решение принято в связи с переходом господина Титова, занимавшего этот пост полтора года, на новую работу. Эксперты говорят, что не заметили за период его работы каких-то позитивных перемен в отрасли, в том числе в условиях объявленного Года здоровья в республике, однако связывают это в первую очередь с недостаточным финансированием и продолжающейся политикой оптимизации системы здравоохранения, на которую бывший министр не смог повлиять.

Игорь Титов покинул пост министра здравоохранения Удмуртии 2 августа, он написал заявление по собственному желанию. Информация о его возможной отставке появилась несколько недель назад в анонимных телеграм-каналах. 4 июля в комментарии “Ъ-Удмуртия” господин Титов назвал ее «вымыслами" и добавил, что находится в отпуске. И.о. министра он был назначен в начале декабря 2017 года, до этого он возглавлял ФГБУ «Санаторно-курортный комплекс "Подмосковье"» Министерства обороны РФ и в республике не работал, хотя родился в Кизнерском районе Удмуртии. От приставки и.о. он избавился в начале апреля 2018 года.

2019 год был объявлен в Удмуртии Годом здоровья, его реализацию по профилю курировал господин Титов. В рамках Года здоровья проводятся различные просветительские акции, организуется работа передвижных диагностических комплексов, онко- и кардиодесанта, запущен проект «Спасибо, доктор».

Эксперты связывают отставку Игоря Титова с отсутствием позитивных результатов и тем, что за это время он так и не стал в полной мере человеком команды Александра Бречалова. При этом они говорят, что отсутствие опыта работы в системе здравоохранения на «гражданке» не позволило ему полноценно включиться в работу. «Как чиновник он слабоват, потому что он пришел из среды Минобороны, где система здравоохранения совершенно по-другому построена и очень далека от гражданской. Человеку пришлось с нуля внедряться в эту систему, ведь он никогда не работал в обычной больнице.Результатов его деятельности на посту министра я не вижу: обращения идут о плачевном состоянии поликлиник, продолжается рост по платным услугам, не хватает лекарств. Ничего не изменилось, к сожалению»,— считает заместитель председателя комиссии госсовета Удмуртии по здравоохранению Фарид Юнусов.

Он отметил, что в самой программе развития системы здравоохранения есть дефекты, которые так и не были устранены. Объявленный Год здоровья в Удмуртии может дать только «импульс для нового тренда», но на кардинальные перемены в отрасли необходима программа минимум на пять лет.

Руководитель Центра медицинского права Александр Золотарев назвал должность министра здравоохранения «расстрельной». По его мнению, угодить одновременно вышестоящему начальству, медицинскому и пациентскому сообществу «в условиях тотального сокращения расходов на здравоохранение – задача архисложная». По его мнению, о том, насколько хорошо господин Титов справился со своими функциями, можно будет судить по работе его сменщика, «потому что нет никаких сомнений, что политика, направленная на сокращение расходов в сфере здравоохранения, будет продолжена».

Господин Золотарев отметил, что за последние годы количество обращений, связанных с отказами в обеспечении лекарственными препаратами, расходными материалами и медицинскими изделиями, только увеличивалось, но причина роста жалоб в большей мере связана с изменениями в федеральном законодательстве. Не удавалось решить вопросы, связанные с сокращением койко-мест, ухудшением условий труда врачей и необходимостью повышения зарплаты.«В то же время, стоит признать, что Игорем Титовым предпринимались усилия по устранению возникшего коллапса с обеспечением лекарственными препаратами больных на гемодиализе и расходными материалами больных, страдающих сахарным диабетом. Пусть эта проблема решалась на протяжении шести-восьми, а то и больше месяцев, но она решалась»,— рассказал господин Золотарев.

Председатель профсоюза «Действие» Андрей Коновал отмечает, что господин Титов, не будучи политиком, не смог лоббировать интересы отрасли и в полной мере принимать решения по кадровым вопросам. «Он мог бы стать хорошим министром, если бы ему дали больше времени и если бы не проводился курс на продолжение оптимизации системы здравоохранения. Мы видим политику администрации региона по экономии средств на социальных отраслях. Это проявляется в реорганизации медицинских учреждений путем объединения и сокращении коек в больницах»,— сказал эксперт.

Он сомневается, что отставка министра может быть связана с недостаточным освещением мероприятий Года здоровья, о чем писали в ряде телеграм-каналов. Такие проблемы решаются просто за счет приглашения профессиональных пиарщиков и непосредственно деятельности главы ведомства не касается, считает господин Коновал.

На данный момент пока не опубликован указ о том, будет ли исполнять обязанности министра первый заместитель Георгий Щербак или это будет новое лицо.

Михаил Красильников