ИКМО «Литейного округа» утвердила итоги муниципальных выборов

Избирком муниципального округа «Литейный округ», расположенного в Центральном районе Петербурга, утвердила итоги выборов муниципальных депутатов.

Большинство мандатов в совете, а именно 11, взяла партия «Яблоко». При этом пост «яблочника» Дмитрия Эртмана оставался под вопросом, поскольку он набрал 452 голоса, как и его конкурент из «Единой России» Светлана Иванова. Как сообщал “Ъ-СПб”, итог решил жребий, согласно которому мандат достался господину Эртману.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что представители оппозиционных партий также одержали победу еще в двух муниципалитетах Центрального района — МО «Смольнинское» и МО «Владимирский округ».

Олег Дилимбетов