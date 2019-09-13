Кандидат от «Яблока» стал депутатом благодаря жеребьевке

Член партии «Яблоко» Дмитрий Эртман получил место в совете муниципального округа «Литейный округ» в результате жеребьевки. Решение о ее проведении приняла петербургская избирательная комиссия. Дело в том, что господин Эртман набрал одинаковое количество голосов с кандидатом от «Единой России» Светланой Ивановой.

Комиссией «Литейного округа», согласно указаниям СПбИК, было подготовлено 10 конвертов, в которые помещены числа от 1 до 10. Кандидаты по очереди вытаскивали конверты. Числа суммировались. В итоге Дмитрий Эртман набрал 33 очка, а госпожа Иванова — 22.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что оппозиция официально одержала победу в двух других муниципалитетах Центрального района — МО «Смольнинское» и МО «Владимирский округ».

Олег Дилимбетов