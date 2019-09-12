В МО «Смольнинское» и «Владимирский округ» окончательно победили кандидаты от оппозиции

В четверг, 12 сентября, по итогам заседания избирательной комиссии МО «Смольнинское» в Центральном районе Петербурга подвели окончательные итоги выборов в муниципальные депутаты 8 сентября. Большинство мандатов — шестнадцать из двадцати — досталось кандидатам от оппозиции. Таким образом, в совете «Смольнинского» будут представлены семеро представителей партии «Яблока», трое сторонников Алексея Навального и шестеро активистов движения «Центральный район за комфортную среду обитания». Пересчитывать голоса в «Смольнинском» не стали, сообщает «Фонтанка.ру».

Похожая ситуация сложилась в соседнем МО «Владимирский округ», где избранными депутатами муниципального совета утверждены двенадцать кандидатов от «Яблока» и три представителя «Справедливой России», которых поддержало движение «Объединенные демократы». В данном округе на утверждение результатов голосования потребовалось три дня — пересчитать голоса потребовали ЛДПР и «Единая Россия».

Не утвержденными пока итоги выборов остаются еще в одном муниципалитете Центрального района — МО «Литейный округ». В настоящий момент известно, что десять мандатов и двадцати там получили «яблочники». Судьбу еще одного должен решить жребий, поскольку двое кандидатов от «Яблока» и «Единой России» набрали одинаковое число голосов избирателей.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что представители оппозиционных партий («Справедливой России», «Яблока» и сторонники Алексея Навального) получили половину муниципальных мандатов в Василеостровском районе Петербурга.