В центре разместилась оппозиция

Две муниципальных комиссии признали выборы депутатов в муниципальные советы состоявшимися. Речь идет о МО «Владимирский округ» и «Смольнинское». В них большинство мандатов достались оппозиционным кандидатам. Итоги в Литейном округе подведут сегодня, 13 сентября. Отметим, что к «Смольнинскому» был подан иск от кандидата из «Единой России» Анастасии Колб. Она требует пересчета голосов, так как считает, что «Умное голосование» Алексея Навального оказало давление на избирателей. Эксперты убеждены: подача исков от «единороссов» говорит о том, что они будут продолжать борьбу за мандаты.

В совете Владимирского округа большинство получили кандидаты от партии «Яблоко» — 12 человек. Кроме того, избрались три кандидата от «Справедливой России». Пять оставшихся мест получили самовыдвиженцы (четверо из которых в прошлом созыве представляли партию «Единая Россия»).

Несколько дней во Владимирском округе не подводили итоги. Независимые (от власти) кандидаты и местные жители устроили у здания муниципальной администрации народный сход с одиночными пикетами.

В округе «Смольнинское» оппозиция получила 16 мандатов. Семь из них достались «яблочникам», три — сторонникам Алексея Навального, а еще шесть — местным активистам, членам движения «Центральный район за комфортную среду обитания».

При этом вчера, 12 сентября, в день, когда официально были подведены итоги, кандидат от «Единой России» Анастасия Колб, которая приходится дочерью главе муниципальной администрации Григорию Ранкову, подала иск к избирательной комиссии «Смольнинского».

Она требует пересчета голосов. Основанием для его проведения она считает «Умное голосование», которое, по ее мнению, «оказывало психологическое давление на избирателей и привело к искажению их действительного волеизъявления». Материалы переданы для изучения судье.

ИКМО Литейного округа намерена подвести итоги 13 сентября. Сложности вызвало одинаковое количество голосов избирателей за кандидатов Дмитрия Эртмана («Яблоко») и Светлану Иванову («Единая Россия») в УИК № 236. В этом случае избирательная комиссия обязана провести жеребьевку, процедура которой законодательно не регламентирована. При этом в повестку заседания, на котором объявят результаты, она не включена.

Коллега господина Эртмана Софья Чистякова отметила, что имеет место неясность в вопросе подведения итогов. «Мы долго пытались добиться понимания того, что будет на заседании. Оказалось, что оно пройдет без жеребьевки. Не совсем ясно, как это возможно, разве что 19 депутатов утвердят»,— заявила избранный кандидат.

Партия «Яблоко» пока не решается говорить об окончательной победе. Председатель петербургского отделения Екатерина Кузнецова уверена, что провластные кандидаты пойдут в суды. «В большинстве округов результаты подведены, однако подать в суд на отмену результатов выборов можно до 19 сентября. Иски будут. Судя по тому, сколько их было в течение лета, я думаю, что готовится большое количество заявлений»,— считает госпожа Кузнецова.

Политолог и доцент кафедры политической психологии СПбГУ Александр Конфисахор полагает, что признание результатов выборов в округах Центрального района говорит о том, что власти решили снизить градус напряжения в обществе. «Люди в центре могут легко привлечь внимание к своим проблемам реальными акциями. Что же касается иска к "Смольнинскому", то "Умное голосование" не является нарушением закона. Если же подобный иск станет поводом к аннулированию выборов, то это будет полным краем»,— убежден эксперт.

Независимый политолог Дмитрий Витушкин уверен, что о победе оппозиции говорить рано. «Иски "единороссов" говорят о том, что они не сдались. Насколько я вижу, некоторые оппозиционные депутаты пока опасаются писать о том, что они победили. Во многих округах основным методом фальсификаций были даже не вбросы, а ложное зачитывание результатов, за которым невозможно было наблюдать. Товарищи из "Единой России" вновь хотят стать депутатами, поэтому попыток не оставят»,— полагает господин Витушкин.

Олег Дилимбетов