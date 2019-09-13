Дональд Трамп не исключил еще одной встречи с Ким Чен Ыном до конца года

Президент США Дональд Трамп заявил, что в этом году может еще раз встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Предыдущий, второй по счету саммит двух стран прошел в июне в демилитаризованной зоне между Южной и Северной Кореями.

На вопрос журналистов, может ли третья встреча с северокорейским лидером произойти до конца 2019-го, президент США ответил: «В какой-то момент, да. Конечно, они хотят встретиться. Я думаю, это случится» (цитата по NK News).

По итогам прошлой встречи лидеры двух стран договорились создать рабочую группу по выходу из тупика, в котором оказались их переговоры. В этот вторник, 10 сентября, КНДР объявила о готовности к возобновлению переговоров с США.

О возможной новой встрече — в материале “Ъ” «Дональд Трамп пообещал поговорить с Ким Чен Ыном».