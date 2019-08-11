Дональд Трамп пообещал поговорить с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что «в ближайшем будущем» намерен провести еще одну встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, чтобы продолжить переговоры о денуклеаризации полуострова. По словам главы Белого дома, его не беспокоят ракетные испытания, проведенные Пхеньяном за последние две недели, и в ходе предстоящего саммита он надеется подписать соглашение о свертывании ядерной программы КНДР.

О намерении провести третий по счету саммит с лидером Северной Кореи президент Дональд Трамп заявил в субботу. По словам главы Белого дома, накануне он получил письмо от Ким Чен Ына с просьбой организовать новую встречу после завершения совместных военных учений США и Южной Кореи на полуострове. «Это было длинное письмо, в основном содержащее жалобы на эти абсурдные и очень дорогие учения»,— написал Дональд Трамп в Twitter и добавил, что лидер КНДР извинился за проведенные Пхеньяном ракетные испытания и пообещал прекратить их после того, как Южная Корея и США откажутся от совместных военных маневров.

«Я намерен встретиться с Ким Чен Ыном в самом ближайшем будущем!— объявил президент США. – Избавившаяся от ядерного оружия Северная Корея станет одной из самых успешных стран в мире!».

В пятницу, отвечая на вопросы журналистов, Дональд Трамп назвал очередное послание, полученное от лидера КНДР, «прекрасным». «Я думаю, что мы проведем новую встречу,— сказал глава Белого дома.— Он действительно написал на трех страницах прекрасное от начала до конца письмо. Возможно, я расскажу, что там содержалось, но оно было очень позитивным».

В последние месяцы представители США и Северной Кореи вели переговоры об организации нового саммита лидеров двух стран. Предыдущая встреча Дональда Трампа с Ким Чен Ыном в Сингапуре не принесла никаких результатов.

В пятницу Пхеньян провел очередные ракетные испытания. Аналитики в Вашингтоне считают, что речь может идти о запусках ракет малой дальности. Эти испытания стали уже пятыми по счету за последние две недели. Как отмечают наблюдатели, запускались управляемые ракеты с низкой, до 50 км, траекторией полета. Оружие, которое власти КНДР испытывали ранее, подобными характеристиками не обладало. Президент Трамп назвал эти испытания «стандартными» и заявил, что в ходе предыдущих саммитов стороны не обсуждали запрет на пуски ракет малой дальности: речь во время переговоров шла только о баллистических межконтинентальных зарядах.

Согласно заявлениям северокорейских властей, Пхеньян рассматривает проведение США и Южной Кореей совместных военных учений как нарушение договоренностей, достигнутых главами двух стран в ходе первой встречи в 2018 году. Дональд Трамп неоднократно заявлял, что уже в ближайшее время сможет подписать с Пхеньяном договор об отказе КНДР от ядерного оружия, но пока обе стороны не готовы идти на компромиссы.

Кирилл Белянинов, Вашингтон