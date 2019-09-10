КНДР объявила о готовности к возобновлению переговоров с США

Вчера, 9 сентября, представители КНДР заявили о готовности возобновить переговоры с США о ядерном разоружении. Сообщается, что это может произойти в конце сентября. Заместитель министра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи, добавила, что таким образом ее страна обратила внимание на постоянные предложения США о переговорах. «Хочется верить, что США придет на переговоры с такими альтернативными предложениями, которые будут служить интересам, как КНДР, так и США»,— цитирует северокорейского дипломата The Telegraph.

Днем ранее государственный секретарь США Майк Помпео выразил надежду на то, что переговоры по денуклеаризации корейского полуострова все-таки возобновятся. «Мы знаем, что председатель Ким продолжает оставаться приверженным процессу денуклеаризации. Мы надеемся, что в ближайшие дни или недели мы снова сядем за стол переговоров»,— сообщил господин Помпео в интервью телеканалу ABC.

Президент США Дональд Трамп уже дважды встречался с леером КНДР Ким Чен Ыном. Их второй саммит состоялся в июне в демилитаризованной зоне между Южной и Северной Кореями. По итогам встречи стороны договорились создать рабочую группу по выходу из тупика, в котором оказались переговоры.

Подробнее о возможной новой встрече — в материале “Ъ” «Дональд Трамп пообещал поговорить с Ким Чен Ыном».

Евгений Хвостик