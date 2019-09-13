«Триколор» добавится в чат

Оператор спутникового ТВ «Триколор» планирует использовать в качестве нового способа оплаты услуг мессенджер со встроенной системой быстрых платежей. Партнером готов выступить разработчик отечественного мессенджера «Серафим», запуск которого ожидается в 2020 году. Работоспособность такой модели уже подтверждена опытом китайской WeChat, это поможет сократить расходы на эквайринг, но привлечь массовую аудиторию будет сложно, предупреждают эксперты.

«Национальная спутниковая компания» (бренд «Триколор») заинтересовалась использованием мессенджера с возможностью проведения платежей, сообщил “Ъ” совладелец ООО «Серафим», разрабатывающего одноименный онлайн-сервис, Антон Немкин. «"Триколор" планирует использовать мессенджер с системой быстрых платежей как один из способов оплаты услуг»,— подтвердили в пресс-службе оператора. Там не уточнили, обсуждается ли использование сервиса «Серафим».

Хотя мессенджер еще не запущен, им также заинтересовался Центробанк, который планирует встроить в мессенджер систему быстрых платежей (СБП), утверждает Антон Немкин. «Технологически мы уже реализовали многое из задуманного. К середине 2020 года ожидаем необходимых изменений в регуляторике и запуска в коммерцию имеющихся наработок»,— добавил Антон Немкин. В ЦБ не ответили на запрос “Ъ”.

По словам господина Немкина, компания работает над технологической платформой, на базе которой клиенты могут создавать кастомизируемые мессенджеры для своих нужд.

«Планируем начинать с корпоративных продуктов и проектов в интересах государственных структур, в том числе ОПК»,— пояснил он. По словам господина Немкина, в 2018 году Евгений Жуланов (СМИ связывают его с бизнесменом Константином Малофеевым) приобрел 25% в ООО «Серафим» за 250 млн руб., а вся компания была оценена в 1 млрд руб. Господин Немкин заявил, что о предполагаемой связи господ Жуланова и Малофеева знает только из интернета.

Выручка «Триколора» по итогам 2018 года выросла на 12%, до 21,2 млрд руб., отчитывались представители компании. Показатель ARPU (средняя выручка с абонента в месяц) увеличился на 113 руб., до 1678 руб. Если получится внедрить СБП в мессенджер, «Триколор» сможет существенно сократить издержки на эквайринг — в два-три раза, оценивает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. «Учитывая большую аудиторию, цифры получатся приличные. Кроме того, в мессенджер можно интегрировать другие сервисы и услуги партнеров, например, магазины на диване, если аудитория позитивно воспримет это новшество»,— не исключает он.

«В России уже есть несколько крупных, известных мессенджеров с хорошим набором возможностей. Их разработчики потратили колоссальное количество ресурсов, создав отрыв от любых новичков в пять-семь лет. Поэтому привлечь российскую массовую аудиторию, которая требовательна к функциональности, будет крайне сложно»,— рассуждает директор производства Redmadrobot Артур Сахаров. При этом обработка платежей в мессенджере — рабочая модель, подтвержденная опытом китайского WeChat, отмечает он. Создание кастомизированного мессенджера — задача очень сложная, но при хорошей реализации сам подход кажется интересным, потому что на рынке практически нет аналогов, добавляет господин Сахаров.

Мессенджер Dialog как платформа ранее предлагал такие решения, прежде чем фокус сместился, говорит сооснователь Dialog (контролируется Сбербанком) Никита Голдсмит. Оценка компании «Серафим» в 1 млрд руб. «особого подозрения не вызывает», добавляет он: коммуникационные технологии «могут стоить дорого, и на ранних стадиях тоже».

Дмитрий Шестоперов