«Триколор» отвернулся от «Витрины ТВ»

Крупнейший в России оператор платного ТВ «Триколор» перестал вещать на своей онлайн-платформе каналы ВГТРК и «Национальной Медиа Группы» (НМГ). Оператор отказался использовать плеер «Витрина ТВ», медиахолдинги же настаивают, что легальные версии каналов распространяются только через него. Против перехода на единую платформу телеконтента в интернете, использование которой планируется закрепить законодательно, уже выступили и другие операторы платного ТВ, а также Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

«Триколор» исключил из пакета онлайн-вещания телеканалы ВГТРК («Россия 1» и «Россия 1 HD») и НМГ (СТС, «Домашний», РЕН ТВ, «Пятый канал», «Че», «СТС Love» и «Известия»), следует из информации в группах абонентов оператора в социальных сетях. Вещание этих каналов со спутниковой платформы «Триколор» продолжится, в интернете они отключены по требованию правообладателя — «Витрины ТВ», сообщил “Ъ” директор по работе с органами государственной власти и внешним коммуникациям «Триколора» Павел Стешин.

«Мы уверены, что настоящая причина — это отказ "Триколора" встраивать плеер "Витрины ТВ" во все наши ОТТ-сервисы,— подчеркнул господин Стешин.— Очевидно, что в такой ситуации скоро окажутся и другие операторы платного ТВ России. Я бы сказал, что сейчас решается вопрос будущего телеканалов в интернете». В пресс-службе НМГ заявили “Ъ”, что «Триколор» распространял нелицензионные версии каналов холдинга, отметив, что их легальное распространение возможно «только через техническое решение "Витрины ТВ"».

Представитель ВГТРК отказался от комментариев. Собеседник “Ъ” на медиарынке говорит, что в случае с каналами ВГТРК речь также шла о трансляции их несогласованных версий. Представители «Первого канала» и «Газпром-медиа» (НТВ, ТНТ и др.) отказались от комментариев.

«Витрина ТВ» создана НМГ в 2017 году для трансляции контента федеральных каналов в интернете. «Первый канал», ВГТРК и «СТС Медиа» стали совладельцами платформы в 2018 году, выкупив у НМГ по 25% компании. К проекту планировал присоединиться и «Газпром-медиа». По мнению медиахолдингов, онлайн-сервисы должны получать сигнал каналов через «Витрину ТВ», что позволит снизить уровень пиратства, контролировать данные о пользователях и рекламный инвентарь.

Законодательно закрепить единого поставщика контента 20 телеканалов первого и второго мультиплекса («Первый канал», каналы ВГТРК, НМГ, «Газпром-медиа» и др.) предлагает законопроект, внесенный в Госдуму 23 июля председателем комитета по информполитике Леонидом Левиным и его заместителем Сергеем Боярским. Против проекта выступила ФАС, назвав его «крайне опасным», а также операторы кабельного и спутникового ТВ, сообщал “Ъ” 21 августа.

В «Ростелекоме» сообщили “Ъ”, что продолжают транслировать все каналы первого и второго мультиплексов в сервисе Wink. «Витрина ТВ» уже используется в нем для вещания СТС и «Домашнего», планируется запуск и других каналов. В «Вымпелкоме» сообщили, что претензий от правообладателей не поступало. В МТС также заверили, что трансляция всех федеральных каналов на онлайн-платформе компании продолжается. В «Акадо», развивающем сервис интерактивного ТВ совместно с «Лайфстримом», сообщили, что не видят технических препятствий для интеграции «Витрины ТВ», но экономические вопросы адресовали партнеру, в котором отказались от комментариев. Так же поступил и представитель «Ориона».

До последнего времени операторам платного ТВ удавалось договариваться с медиахолдингами о вещании специальных версий телеканалов в интернете, отмечает гендиректор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин. «Обязательное же подключение к "Витрине ТВ" грозит частной монополией на вещание эфирных каналов, а операторы могут потерять контроль над качеством сигнала, поскольку никак не смогут контролировать встроенный плеер»,— рассуждает он. Кроме того, добавляет он, «Витрина ТВ» сможет собирать данные абонентов для таргетирования рекламы, тогда как операторы традиционно монетизируют их самостоятельно.

Юлия Тишина