В Сколково запустили первую станцию для тестирования российского оборудования 5G

Центр компетенций Национальной технологический инициативы (НТИ) на базе Сколтеха запустил первую базовую станцию 5G в рамках опытной зоны для российских разработчиков оборудования, сообщили в пресс-службе РВК. Тестирование будет проводиться в диапазоне частот 4,8–4,99 ГГц. До конца года число базовых станций 5G увеличится.

Уже прошли первые тесты базовой станции на 5G-смартфонах Huawei Mate 20X, во время которых удалось достичь скорости передачи данных более 300 Мбит/с, следует из сообщения компании. В ближайшие дни начнутся испытания работы базовой станции с использованием решений отечественных производителей. Будет тестироваться оборудование транспортной сети (T8, «Элтекс») и ядро сети (НТЦ «Протей», «ИскраУралТЕЛ»).

О том, как операторы просят сократить сроки выдачи разрешений на запуск базовых станций, читайте в публикации “Ъ” «Раздачу частот предлагают ускорить».

Юлия Тишина