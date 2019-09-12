«Ведомости»: Путин обсудит с Трутневым и Сечиным налоговые льготы для нефтяников в Арктике

В ближайшие недели президент России Владимир Путин, зампред правительства Юрий Трутнев и главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин проведут обсуждение законопроекта о налоговых льготах для нефтяных компаний, работающих в Арктике, сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники. Отметим, что в июле президент ввел мораторий на новые налоговые льготы для нефтяников до конца года.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил изданию, что в сентябре встреча не планируется. «Тема на повестке дня»,— уточнил он. Один из собеседников издания сказал, что сейчас подготавливается позиция Минфина и других министерств, заинтересованных в развитии Арктики. Источники добавили, что Минфин против таких послаблений. Еще один источник «Ведомостей» сообщил, что у Минэнерго и Министерства развития Дальнего Востока и Арктики есть разногласия по содержанию арктического законопроекта. «Минвостокразвития хочет привлекать частные и иностранные компании для развития месторождений углеводородов, а Минэнерго эту инициативу блокирует»,— сказал собеседник. По его словам, это преодолимые разногласия.

Профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов отметил, что отдельный законопроект редко выносится на обсуждение с президентом. По его словам, решения на основе поручений президента разрабатываются и одобряются на уровне правового управления при президенте, «а в сыром виде доносятся до главы государства, только если имеют высокую политическую, социальную или экономическую важность».

В августе источники “Ъ” сообщили, что сразу после совещания у президента 10 июля, после которого был введен мораторий, господин Сечин написал господину Путину. В нем он рассказал, что из-за отказа Минфина выделить льготы, в частности, для проекта с «Нефтегазхолдингом» в Арктике «Восток Ойл» сроки проекта сдвигаются и «возникает риск вхождения в проект иностранных инвесторов».

Ранее стало известно, что вопреки мораторию на новые меры господдержки нефтегазовых проектов «Роснефть» настаивает на льготах для проекта с «Нефтегазхолдингом». Против, как выяснил “Ъ”, выступает Минфин, который, наоборот, призывает заморозить все решения по льготам до инвентаризации проектов, то есть на неопределенный срок.

Подробнее — в материале «"Роснефти" замораживают Арктику».