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Трамп отложил введение пошлин против Китая на две недели

Президент США Дональд Трамп сообщил, что введение новых пошлин на китайские товары переносится на две недели. Это решение было принято по просьбе вице-премьер Китая Лю Хэ, а также в связи с 70-летием КНР (отмечается 1 октября).

«<…>мы договорились, в качестве жеста доброй воли, о переносе введения повышенных пошлин на $ 250 млрд с 1 на 15 октября»,— написал господин Трамп в Twitter.

С 1 сентября США на 15% повысили пошлины на товары из Китая объемом $300 млрд. На другую группу товаров объемом $250 млрд с 1 октября пошлины должны были составить 30%. Китай в ответ на это ввел десятипроцентные пошлины на американскую продукцию объемом $75 млрд, а вторую часть дополнительных пошлин в 5% введут 15 декабря вместе с повышением на 25% и 5% тарифов на ввоз американских автомобилей и запчастей.

В октябре в Вашингтоне запланирован очередной этап переговоров США и КНР. По данным ФРС США, неопределенность торговой политики, вызванная противостоянием США и Китая, может привести к тому, что к началу 2020 года мировая экономика потеряет около $850 млрд.

О влиянии пошлин на бизнес и экономику стран — в материале “Ъ FM” «Торговая война США и Китая выходит на мировой рынок».

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