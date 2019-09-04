Испания наиболее привлекательна, а Финляндия — безопасна

Самыми привлекательными для туристов странами мира оказались Испания, Франция и Германия. К таким выводам пришли аналитики Всемирного экономического форума (ВЭФ). Лидером по уровню безопасности оказалась Финляндия, а по инфраструктуре — США. Россия заняла в рейтинге 39-е место, причем если по природным и культурным ресурсам она оказалась на 20-м месте, то по политике в отношении туризма — лишь на 105-м, а по безопасности на 98-м.

В среду ВЭФ представил «Доклад о конкурентоспособности с точки зрения путешествий и туризма—2019», в котором аналитики оценили страны мира с точки зрения их привлекательности для туристов.

Топ-10 стран выглядит так:

Испания (третий раз подряд), Франция, Германия, Япония, Великобритания, США, Австралия, Италия, Канада, Швейцария.

Россия заняла 39-е место из 140, два года назад она находилась на 43-м месте.

Авторы доклада, публикуемого ВЭФ раз в два года, сравнили 140 стран по 90 параметрам, которые были объединены в 14 групп и четыре крупных направления. Первое из них — благоприятная среда (здесь оценивается безопасность, здравоохранение и гигиена, среда для бизнеса и др.), второе — политика в отношении туризма и создание благоприятных условий для него (оценивается в числе прочего открытость страны и конкурентоспособность с точки зрения цен на отдых в ней). Еще два направления — инфраструктура (с подразделами авиационная инфраструктура, наземная и портовая инфраструктура, туристическое обслуживание) и природные и культурные ресурсы.

Самой безопасной страной для туристов оказалась Финляндия, второе место заняла Исландия, а третье — Оман.

В этом рейтинге Россия заняла лишь 98-е место, оказавшись между Танзанией и Аргентиной. Что касается благоприятной среды в целом, лидером оказалась Швейцария, за которой следуют Гонконг и Финляндия, Россия заняла 46-е место. По мнению авторов доклада, с политикой в отношении туризма и созданием условий для него лучше всего в Новой Зеландии, Сингапуре и Люксембурге. Россия здесь заняла лишь 105-е место. С точки зрения инфраструктуры лидируют США, за ними идут Швейцария и Сингапур, Россия находится на 47-м месте. По природным и культурным ресурсам первое место занял Китай, второе — Франция, третье — Испания, Россия на 20-м месте.

Авторы доклада указывают на то, что туристический поток в некоторые страны достиг критической точки, после которой продолжение роста числа туристов будет вести к разрушению местной физической, экономической и социокультурной среды и связанному с этим ухудшению впечатлений самих туристов. Некоторые города, среди которых Венеция, Барселона, Зальцбург, уже задумались о принятии мер для ограничения туристического потока.

«Рост туризма приносит огромную выгоду многим экономикам, но для устойчивого будущего этот рост нужно должным образом организовывать и регулировать как политикам, так и бизнесу»,— считает Кристоф Вольфф, глава подразделения ВЭФ по мобильности и один из авторов доклада.

Яна Рождественская