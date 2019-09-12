Прокурора Башкирии нашли в Москве

Генеральный прокурор России Юрий Чайка предложил Госсобранию — Курултаю Башкирии согласовать назначение на должность прокурора республики 45-летнего Владимира Ведерникова, занимающего с 2012 года должность заместителя прокурора Москвы. Депутаты намерены завершить процесс согласований до 19 сентября, когда пройдет инаугурация главы республики Радия Хабирова.

О том, что кандидатура заместителя прокурора Москвы Владимира Ведерникова внесена в парламент Башкирии для утверждения на пост прокурора республики, вчера сообщила пресс-служба республиканского парламента. 18 сентября представление генпрокурора России Юрия Чайки должны рассмотреть депутаты профильного комитета по госстроительству, правопорядку и судебным вопросам, на заседание которого планирует приехать господин Ведерников. 19 сентября вопрос о согласовании прокурора должен быть рассмотрен на внеочередном заседании парламента.

Процедура согласования кандидатов на должность прокуроров республик предусмотрена Конституцией РФ, Башкирии и федеральным законом о прокуратуре. Указ о назначении подписывает президент РФ Владимир Путин.

Источники “Ъ” в администрации республики говорят, что назначение последует в ближайшее время.

Владимир Ведерников — уроженец Томска, который, закончив региональный госуниверситет, с 1996 года работает в органах прокуратуры. Начинал помощником прокурора города по надзору за соблюдением законов в исправительно-трудовых учреждениях. В 2000 году перебрался в Москву помощником прокурора Центрального административного округа (ЦАО). В 2005 году стал заместителем прокурора этого округа, но в том же году перешел в аппарат комитета по промышленности Госдумы на должность специалиста-эксперта. Два года спустя вернулся в надзорные органы, став заместителем прокурора Симоновской межрайонной прокуратуры Москвы, а затем получил назначение прокурором ЦАО. В 2009 году занял пост заместителя начальника управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции, возглавил отдел по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью, обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами Генпрокуратуры. Должность заместителя прокурора Москвы занимает с 2012 года.

В 2018 году Владимира Ведерникова рассматривали на пост прокурора Тульской области, но в итоге на эту должность был назначен Роман Прасков. Из декларации о доходах за 2018 год следует, что в прошлом году Владимир Ведерников заработал 2,4 млн руб. Вместе с супругой он владеет квартирой площадью 36,9 кв. м, в пользовании находится земельный участок площадью 251 кв. м и дом площадью 393 кв. м.

Господин Ведерников — уже второй кандидат, который внесен на согласование парламента Башкирии. В марте депутаты согласовали на эту должность начальника управления гособвинителей Генпрокуратуры, уроженца Татарстана Камиля Кашаева, но назначение не состоялось. По информации источников “Ъ”, господина Кашаева не утвердили в администрации президента России. «Это связано с его декларацией о доходах»,— сообщил информированный источник.

Должность прокурора Башкирии вакантна с июня, когда руководивший ведомством с 2013 года Андрей Назаров был переведен в Курганскую область. Его отставка последовала после серии коррупционных скандалов в башкирской прокуратуре: в августе—октябре 2018 года фигурантами уголовных дел, связанных с получением взяток, стали первый заместитель прокурора республики Олег Горбунов, его подчиненный — заместитель начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры Башкирии Артур Шаретдинов, прокурор Советского района Рамиль Гарифуллин, прокурор Учалинской межрайонной прокуратуры Наиль Халилов. Их дела еще расследуются.

Опрошенные “Ъ” депутаты Курултая не видят препятствий для согласования нового кандидата.

«Я изучил его биографию. Человек опытный, прошел все ступени карьерной лестницы. Поэтому в целом воспринимается нормально»,— сказал член комитета по госстроительству, президент Адвокатской палаты Башкирии Булат Юмадилов.

Булат Баширов, Уфа