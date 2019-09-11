Комитет Госдумы по спорту выступил против возвращения пива на стадионы

Законопроект о снятии запрета на продажу пива на стадионах не набрал достаточного количества голосов на заседании комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, сообщил «РИА Новости» член комитета, один из авторов документа Дмитрий Свищев. По его словам, проект закона будет доработан и вновь вынесен на голосование.

«Основной комитет, который будет заниматься этим вопросом и принимать решение, неспортивный. Наша инициатива не была поддержана большинством депутатов. Комитет по спорту не является главным комитетом, который принимает это решение»,— сказал господин Свищев. Законопроект был разработан и внесен в Госдуму в июле. Документ предусматривает разрешение на розничную продажу пива на стадионах при условии заключения договора между ИП и организаторами соревнований.

Напомним, запрет на продажу пива на стадионах действует в России с 2005 года. Его временно отменяли на стадионах и в фан-зонах в период ЧМ-2018. После этого глава Татарстана Рустам Минниханов предложил президенту России Владимиру Путину вернуть продажи пива во время спортивных мероприятия. Его поддержал министр спорта РФ Павел Колобков, президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин, а также Министерство финансов России. Против идеи возвращения продажи пива на стадионах высказались Минздрав и вице-премьер Татьяна Голикова.

Обоснован ли возврат продажи пива на стадионы, читайте в материале “Ъ FM”.