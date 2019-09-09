«Известия»: Минфин поддержал законопроект о продаже пива на стадионах

Министерство финансов России поддержало законопроект, разрешающий продажу пива на стадионах, сообщили «Известия» со ссылкой на источник и на отзыв министерства к соответствующему документу. Источник издания отметил, что положительный отзыв уже отправлен в правительство.

В документе сказано, что спортивные мероприятия, проводимые в РФ в последние годы, показали — продажа алкогольной продукции на стадионах не приводит к негативным последствиям в части безопасности зрителей при условии, если соблюдены условия по должной организации всего процесса: увеличено количество контролеров-распорядителей, камер слежения и т. д. Минфин считает, что реализация пива на стадионах во время проведения международных и официальных спортивных соревнований по футболу поспособствует развитию рынка потребительских услуг, а также увеличит инвестиционную привлекательность деятельности, связанной с организацией таких мероприятий.

В пресс-службе министерства изданию не предоставили дополнительных комментариев. В пресс-службе правительства заявили, что проект отзыва еще не рассматривался, позиция правительства еще не определена.

Ранее против идеи возвращения продажи пива на стадионах высказались Минздрав и вице-премьер Татьяна Голикова. По мнению министерства, это создаст угрозу общественной безопасности на спортивных объектах. Госпожа Голикова считает, что эта мера будет откатом, поскольку в борьбе с употреблением алкоголя и табака в России удалось добиться «хорошего отложенного эффекта».

Запрет на продажу пива на стадионах действует в России с 2005 года. Его временно отменяли на период чемпионата мира по футболу, который прошел в России в 2018 году. После чемпионата глава Татарстана Рустам Минниханов предложил президенту России Владимиру Путину вернуть продажу пива на стадионах, отметив, что во время чемпионата в республике «не было никаких эксцессов» из-за этого. В ноябре 2018 года за снятие запрета выступил и министр спорта Павел Колобков.

Обоснован ли возврат продажи пива на стадионы, читайте в материале “Ъ FM” «К просмотру матчей на стадионах доливают пиво».