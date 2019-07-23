К просмотру матчей на стадионах доливают пиво

Пиво может вернуться на стадионы — законопроект на эту тему внесен в Госдуму. По мнению его авторов — депутатов от ЛДПР, предпринимателям можно разрешить продавать пиво по договоренности с организаторами спортивных мероприятий только в точках общепита. Часть прибыли от продаж компании обяжут направлять на развитие детского и профессионального спорта. Каковы шансы, что болельщикам снова разрешат смотреть футбол с пивом? Об этом — Ольга Вишневская и Яна Лубнина.

В то время как в Англии строят стадион с самой длинной барной стойкой в Европе и пробуют технологии по наполнению стакана без бармена, в России в очередной раз обсуждается, разрешать ли продажу пива на стадионах. Инициативу уже поддерживал глава РПЛ, а президент Владимир Путин на недавнем совещании в Калининграде пообещал подумать над этим предложением. Действительно, футбольные фанаты часто ассоциируются с пенным напитком, а опыт прошедших в России Чемпионата мира и Кубка конфедераций показывает, что болельщики готовы к этому нововведению.

Прошедший в 2018 году турнир помог создать инфраструктуру для продажи пива на стадионах, а производители впервые за несколько лет наблюдали рост продаж на 8%. Но в дальнейшем розничная торговля на стадионах не принесет большой прибыли, считает директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям компании AB InBev Efes Ораз Дурдыев: «Для производителей, конечно же, это в большей степени имиджевая история. Футбольные матчи проходят в России раз в неделю, но заполняемость стадиона зависит от того, какие команды играют. Многие крупные компании часто делают акцент на какие-то масштабные истории. Возможно, какие-то региональные команды, наоборот, находятся в большей зоне интереса локальных, более мелких производителей».

Авторы законопроекта ссылаются на зарубежный опыт: пиво можно пить на стадионах в Америке и почти во всей Европе. Например, в Англии пиво и футбол существуют только вместе. В ежегодном исследовании BBC The Price of Football сразу после стоимости сезонного абонемента есть графа с ценой на пинту пива. Вот только к самим российским болельщикам есть вопросы. Так, например, Михаил, который был на многих матчах Чемпионата мира, говорит, что без неприятных инцидентов не обходилось: «В целом, у меня нормальное отношение к продаже пива.

Но я был свидетелем того, как некоторые фанаты на матче в Нижнем Новгороде начали бросать вниз бокалы с пивом после того, как был забит гол.

Несколько зрителей, которые под ними сидели, пострадали. В целом, если сформировалась культура боления, наверное, это нормально. Но в России есть болельщики, которые уже без пива приходят веселые, им лучше не наливать».

В случае возвращения пива на стадионы меры безопасности, вероятно, придется усиливать. Скорее всего, понадобятся инновационные системы распознавания лиц. Пока они есть только на десяти аренах, отмечает директор по бизнес-развитию компании «ЦРТ» Андрей Хрулев: «Камеры устанавливаются на входе в стадион, они интегрируются с системами контроля управления доступом на арену, с "умными системами" в ее кассах. Такие решения уже функционируют. Как только болельщик пытается пройти на территорию стадиона и предъявляет свой билет, мы можем увидеть, что он находится, например, в "черном списке". В таком случае камера видеонаблюдения дает команду турникету не открываться и сигнализирует стюарду о ситуации».

Продажа пива на спортивных мероприятиях обсуждается в Госдуме уже давно. Но пока власти идут на это только в виде исключения: в случае уже упомянутых Кубка конфедераций и Чемпионата мира. И очередная инициатива противоречит политике государства по оздоровлению граждан, уверен член комитета Госдумы по охране здоровья Николай Осадчий: «Мое личное мнение категорически отрицательное. Точно так же, как с курилками в аэропортах, это отступление от курса, который государство взяло несколько лет назад.

Сначала берем курс на здоровый образ жизни и ограничение потребления алкоголя и табака, а теперь сдаем назад, очевидно, под влиянием каких-то лоббистских структур».

Между тем, пивные кружки с символикой FIFA стали негласным символом Чемпионата мира в России, а за пивными стаканами началась настоящая охота. Для каждого матча выпускались свои пластиковые стаканы с подсветкой. До сих пор можно найти объявления об их продаже — примерно за 300 руб. за штуку.

Власти постепенно смягчают свое отношение к пиву. На днях Минпромторг предложил не считать его алкогольным напитком и придать ему самостоятельный статус. Пиво было приравнено к алкоголю в 2011 году.