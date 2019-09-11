Полиция проводит проверку после возгорания склада с маслом под Богородском

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

После пожара в ангаре с машинным маслом на территории Кудьминской промзоны 10 сентября отдел УМВД России по Богородскому району проводит проверку. По окончании будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Как сообщили в ведомстве “Ъ-Приволжье”, проверка может занять до 10 дней, а в случае необходимости ее могут продлить до 30 дней.

Сейчас на месте происшествия работают эксперты испытательной пожарной лаборатории, сообщает нижегородское управление МЧС. Они проводят осмотр территории, разбирают конструкции установления очага пожара и следов его распространения. После сбора документов и проведения следственных действий будет организована экспертиза для определения причины пожара. Взаимодействие МЧС оказывают сотрудники МВД и следственного комитета.

Напомним, соощбение о пожаре на складе с 500 т масла поступило около 18:20 10 сентября. Огонь потушили около 2:10 11 сентября, площадь пожара составила 5 тыс. кв. м. В результате происшествия пострадали два человека, один из них был госпитализирован. Огнем были охвачены пять строений и три автомобиля. В тушении принимали участие 128 человек, 37 единиц техники и два пожарных поезда.

Анастасия Еремина