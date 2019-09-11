Пожар площадью 5 тыс. кв. м потушили на складе с маслом под Богородском

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Пожар на складе с 500 т машинного масла в Кудьминской промзоне Богородского района потушили в 2:10 11 сентября. В результате происшествия пострадали два человека, одному из них потребовалась госпитализация. Как сообщает нижегородское управление МЧС, площадь возгорания составила 5 тыс. кв. м, горели металлический и кирпичный склады, два административных здания, бытовое помещение, емкости с маслом и три автомобиля.

Роспотребнадзор после сообщения о возгорании начал исследования воздуха в районе жилых домов у промзоны, превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ не выявлено.

Напомним, сообщение о возгорании поступило в 18:20, пожар был локализован в 22:10. В тушении принимали участие 128 человек и 37 единиц техники, два пожарных поезда, в том числе от МЧС России – 111 человек и 31 единица техники. Возможные причины происшествия пока не называются.

Анастасия Еремина