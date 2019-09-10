В Нижегородской области загорелся склад для хранения 500 т масла

Фото: Соцсети

В Кудьминской промзоне Богородского района загорелся ангар, сообщает нижегородское управление МЧС 10 сентября в 18:40. Предположительно, склад используется для хранения 500 т масла. Пожарные подразделения выехали на место. Объявлен четвертый ранг пожара.

Сообщается о двух пострадавших, одного из которых доставили в Приволжский исследовательский медицинский университет.

Как уточнили в МЧС, загорелись пять строений: металлический и кирпичный склад, два административных здания, бытовое помещение, емкости с маслом на открытой площадке, три личных автомобиля. Общая площадь пожара 5 тыс. кв. м.

Угрозы распространения огня нет. Сотрудники МЧС создали два боевых участка: один для тушения пожара, второй для защиты других строений, проложена одна магистральная линия.

К тушению пожара привлекли 116 человек и 34 единицы техники, в том числе от МЧС России – 96 человек и 34 единицы техники. Решается вопрос о привлечении двух пожарных поездов РЖД.

Анастасия Еремина